Отоларинголог рассказала, чем можно полоскать больное горло, а что может сильно навредить

Важно также помнить, что применять полоскания нельзя слишком долго, тем более если речь об аптечных препаратах. По правилам их применяют не дольше 7–10 дней. При более продолжительном использовании бактериальная флора горла привыкнет к препарату и перестанет на него реагировать. По этой же причине тем, кто часто болеет, врачи рекомендуют периодически менять составы для полоскания.