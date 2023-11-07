Отоларинголог рассказала, чем можно полоскать больное горло, а что может сильно навредить

Многие из нас не воспринимают простуды серьезно — подумаешь, заложен нос или першит горло. Можно попить горячего, промыть нос и пополоскать горло — и все пройдет. В большинстве случаев так и бывает, иммунитет справляется сам, нужно только подобрать правильные средства, чтобы облегчить свое состояние, быстрее устранить воспаление в глотке, чтобы не ощущать мучительной сухости, дискомфорта и болезненности.
Подробнее о том, чем можно полоскать горло, а что использовать не стоит, «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Приказа, отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Почему болит горло
«Основная причина — ОРВИ и другие респираторные вирусные инфекции, обострения хронических ЛОР-заболеваний, прежде всего тонзиллита, воспаления небных миндалин», — объясняет врач.
Боль в горле может появляться и из-за заболеваний носа: синуситов и гайморитов. Причина — слизь, которая стекает по задней стенке горла.
«Иногда причина в болезнях желудочно-кишечного тракта, — продолжает доктор. — Так, боль в горле может возникать при сильной изжоге или отрыжке. Однако люди, которые страдают этими заболеваниями, хорошо знают о своей проблеме».
Когда нужно полоскать
«Полоскания — не панацея в лечении заболеваний, для которых характерна боль в горле, — объясняет Екатерина Приказа. — Ни аптечный препарат, ни раствор соды не способны вылечить ОРВИ и тем более бактериальную инфекцию».
Но их полезно задействовать для борьбы с болезнью на «местном уровне».
«Полоскания очищают слизистую горла от скоплений бактерий и вирусов, тем самым помогая организму быстрее восстановиться. Кроме того, они купируют саму боль и облегчают состояние человека, особенно когда важно быстрее прийти в форму, устранить раздражающий фактор», — продолжает отоларинголог.
Народные средства: можно ли их использовать
«Народные средства вроде отвара ромашки, солевого и содового раствора вполне можно применять для полосканий при боли в горле, — говорит врач. — Все эти средства обладают антисептическим эффектом, так что принцип действия здесь аналогичен аптечным препаратам. Другое дело, что полоскать горло ими нужно очень часто — до пяти раз в день. Это стоит учитывать, если вы решили отдать предпочтение народным средствам».
Что не поможет
«Стоит отказаться от устаревших препаратов, которые еще могут и навредить, — например, со стрептоцидом (сульфаниламидом) в составе, — объясняет врач. — За десятилетия использования этого препарата бактерии стрептококков, которые вызывают болезни горла, научились ему сопротивляться. Кроме того, он способен оказывать на организм токсическое воздействие. Именно поэтому его нельзя категорически использовать беременным женщинам».
Постепенно идет на спад популярность другого средства, которым часто полощут горло, — с активным веществом нитрофурал (антисептик желтого цвета).
«При длительном применении препарат вызывает нарушение микрофлоры ротовой полости и грибковую инфекцию. Он также обладает высокой аллергенностью и негативно влияет на иммунную систему», — говорит доктор.
А вот специальные аптечные препараты для полосканий работают хорошо, они обладают антисептическим эффектом, антимикробной и противовирусной активностью.
Когда надо к врачу
«В процессе лечения боли в горле важно контролировать изменения в своем состоянии. К врачу стоит обратиться, если симптомы сохраняются дольше 3–5 дней, несмотря на лечение, — советует отоларинголог. — В противном случае к болезни рискует присоединиться бактериальная инфекция. Такое происходит, если бактерия попадает в горло сама по себе или если на фоне снижения иммунитета в носоглотке активизируется собственная бактериальная флора».
Важно также помнить, что применять полоскания нельзя слишком долго, тем более если речь об аптечных препаратах. По правилам их применяют не дольше 7–10 дней. При более продолжительном использовании бактериальная флора горла привыкнет к препарату и перестанет на него реагировать. По этой же причине тем, кто часто болеет, врачи рекомендуют периодически менять составы для полоскания.