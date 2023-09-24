Врач Филева назвала две причины, почему после фруктов и овощей во рту появляются зуд и жжение

«Среди всех продуктов оральную аллергию, скорее всего, могут вызвать различные фрукты, овощи и орехи. Чаще всего подобные реакции встречаются у тех людей, кто реагирует на пыльцу различных растений, но возможны реакции и у тех, кто ранее от аллергии не страдал, хотя так бывает гораздо реже», — продолжает врач.