Врач Филева назвала две причины, почему после фруктов и овощей во рту появляются зуд и жжение

В норме после употребления овощей и фруктов во рту не должно возникать никакого дискомфорта. Исключение — острые или кислые плоды, например перец, лимон, лайм. Но неприятные ощущения будут связаны, скорее, с их вкусовыми особенностями.
Если же зуд и жжение появляются во время еды и сохраняются после, а главный виновник таких симптомов непонятен, причин может быть всего две. О них рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» дерматолог Александра Филева.
Дерматовенеролог лаборатории «Гемотест»
Микротравмы или язвочки
«Зуд и жжение после употребления некоторых фруктов и овощей (чаще — цитрусовых, яблок или томатов, потому что в них много кислоты) могут появиться из-за микротравм или язвочек на слизистой оболочке языка, неба или щек. Неприятные ощущения в таком случае локализуются в местах повреждения, и после заживления ранок симптомы перестают беспокоить человека», — рассказала врач.
Чаще всего повреждения слизистой вызываются инфекционными процессами (стоматиты, эрозии) и механическими травмами — острыми краями пищи, сколами на зубах, повреждениями инородными предметами.
Также возможны ожоги пищей или напитками, из-за чего повреждается слизистая. Дискомфорт будет возникать до тех пор, пока эпителий не восстановится.
Оральная аллергия
«Это более опасный вариант появления жжения и зуда во рту после фруктов, — продолжает Александра Филева. — В медицине ее подтип, связанный с зудом и жжением во рту, называют оральным аллергическим синдромом. И часто он связан с таким явлением, как перекрестная аллергическая реакция».
Оральная аллергия может развиваться как сама по себе, так и на фоне поллиноза — сезонной аллергии на пыльцу.
В основе любой аллергии лежит неадекватная реакция иммунной системы человека на определенные белки в составе аллергена. Организм воспринимает их как враждебные и запускает целый каскад биохимических реакций, которые в итоге приводят к характерным симптомам: зуду, жжению, воспалению, покраснению, усиленному выделению слизи из дыхательных путей.
Реакции могут быть перекрестными
«Перекрестная аллергия связана с тем, что в некоторых овощах и фруктах содержатся молекулы белка, похожие на аллергенные молекулы в пыльце, — объясняет эксперт. — Иммунная система реагирует на них точно так же — запускает аллергическую реакцию, но с другими, локальными проявлениями.
«Например, у людей с аллергией на березу может возникать оральная аллергия на яблоки, персики и сельдерей. Кроме того, она может не ограничиваться зудом и жжением, в некоторых случаях развиваются першение, кашель, заложенность носа и даже отек горла», — объяснила эксперт.
Какие продукты самые опасные
«Среди всех продуктов оральную аллергию, скорее всего, могут вызвать различные фрукты, овощи и орехи. Чаще всего подобные реакции встречаются у тех людей, кто реагирует на пыльцу различных растений, но возможны реакции и у тех, кто ранее от аллергии не страдал, хотя так бывает гораздо реже», — продолжает врач.
Из всего разнообразия растительной пищи причиной аллергии могут стать те продукты, которые традиционно относят к наиболее сильным аллергенам — они вызывают реакции у большинства людей. Это:
фрукты — персики, нектарины, инжир, вишня, манго, апельсины, малина, клубника, дыня;
овощи — артишок, тыква, бобовые, огородная зелень, морковь;
орехи — миндаль, фундук, арахис;
другие продукты — пшеница, овес, мед.
Если возникли симптомы
При первых симптомах оральной аллергии следует отложить продукт и исключить его из рациона, а при сохранении симптомов в течение нескольких дней или повторяющихся аллергических реакциях обратиться к аллергологу за подтверждением диагноза.
Если игнорировать неприятные симптомы, они могут распространиться и на другие части тела: например, на коже может появиться красная зудящая сыпь (крапивница), а кожа вокруг рта может сильно покраснеть. В тяжелых случаях употребление аллергенных продуктов может спровоцировать бронхиальную астму, отек Квинке или анафилактический шок — заболевания, опасные для жизни.