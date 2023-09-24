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Врач Филева назвала две причины, почему после фруктов и овощей во рту появляются зуд и жжение

Если кусочек дыни или яблока, помидора или болгарского перца вызывает сильное жжение на языке или зуд щек или десен — это серьезный сигнал. Так может проявиться серьезная патология, с которой нужно срочно идти к врачу.

24 сентября 2023
фрукты овощи зуд жжение
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iStockphoto

В норме после употребления овощей и фруктов во рту не должно возникать никакого дискомфорта. Исключение — острые или кислые плоды, например перец, лимон, лайм. Но неприятные ощущения будут связаны, скорее, с их вкусовыми особенностями.

Если же зуд и жжение появляются во время еды и сохраняются после, а главный виновник таких симптомов непонятен, причин может быть всего две. О них рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» дерматолог Александра Филева.

Александра Филева
Дерматовенерология

Дерматовенеролог лаборатории «Гемотест»

Микротравмы или язвочки

«Зуд и жжение после употребления некоторых фруктов и овощей (чаще — цитрусовых, яблок или томатов, потому что в них много кислоты) могут появиться из-за микротравм или язвочек на слизистой оболочке языка, неба или щек. Неприятные ощущения в таком случае локализуются в местах повреждения, и после заживления ранок симптомы перестают беспокоить человека», — рассказала врач.

Чаще всего повреждения слизистой вызываются инфекционными процессами (стоматиты, эрозии) и механическими травмами — острыми краями пищи, сколами на зубах, повреждениями инородными предметами.

Также возможны ожоги пищей или напитками, из-за чего повреждается слизистая. Дискомфорт будет возникать до тех пор, пока эпителий не восстановится.

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Оральная аллергия

«Это более опасный вариант появления жжения и зуда во рту после фруктов, — продолжает Александра Филева. — В медицине ее подтип, связанный с зудом и жжением во рту, называют оральным аллергическим синдромом. И часто он связан с таким явлением, как перекрестная аллергическая реакция».

Оральная аллергия может развиваться как сама по себе, так и на фоне поллиноза — сезонной аллергии на пыльцу. 

В основе любой аллергии лежит неадекватная реакция иммунной системы человека на определенные белки в составе аллергена. Организм воспринимает их как враждебные и запускает целый каскад биохимических реакций, которые в итоге приводят к характерным симптомам: зуду, жжению, воспалению, покраснению, усиленному выделению слизи из дыхательных путей. 

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Реакции могут быть перекрестными

«Перекрестная аллергия связана с тем, что в некоторых овощах и фруктах содержатся молекулы белка, похожие на аллергенные молекулы в пыльце, — объясняет эксперт. — Иммунная система реагирует на них точно так же — запускает аллергическую реакцию, но с другими, локальными проявлениями.

«Например, у людей с аллергией на березу может возникать оральная аллергия на яблоки, персики и сельдерей. Кроме того, она может не ограничиваться зудом и жжением, в некоторых случаях развиваются першение, кашель, заложенность носа и даже отек горла», — объяснила эксперт.

Какие продукты самые опасные

«Среди всех продуктов оральную аллергию, скорее всего, могут вызвать различные фрукты, овощи и орехи. Чаще всего подобные реакции встречаются у тех людей, кто реагирует на пыльцу различных растений, но возможны реакции и у тех, кто ранее от аллергии не страдал, хотя так бывает гораздо реже», — продолжает врач.

Из всего разнообразия растительной пищи причиной аллергии могут стать те продукты, которые традиционно относят к наиболее сильным аллергенам — они вызывают реакции у большинства людей. Это:

  • фрукты — персики, нектарины, инжир, вишня, манго, апельсины, малина, клубника, дыня;

  • овощи — артишок, тыква, бобовые, огородная зелень, морковь;

  • орехи — миндаль, фундук, арахис;

  • другие продукты — пшеница, овес, мед.

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Если возникли симптомы

При первых симптомах оральной аллергии следует отложить продукт и исключить его из рациона, а при сохранении симптомов в течение нескольких дней или повторяющихся аллергических реакциях обратиться к аллергологу за подтверждением диагноза.

Если игнорировать неприятные симптомы, они могут распространиться и на другие части тела: например, на коже может появиться красная зудящая сыпь (крапивница), а кожа вокруг рта может сильно покраснеть. В тяжелых случаях употребление аллергенных продуктов может спровоцировать бронхиальную астму, отек Квинке или анафилактический шок — заболевания, опасные для жизни. 

Автор текста:Алена Парецкая
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