Стоит ли отказываться от куриных яиц, если у вас высокий уровень холестерина

Куриные яйца — это один из самых универсальных и питательных продуктов. Они пользуются таким же спросом, как хлеб, молоко и растительное масло. Яйца можно варить, жарить, добавлять в салаты, вторые блюда, без них не получится сделать сырники или испечь пирог.
Яйца — это прекрасный источник белка и полезных жиров, а также необходимых витаминов и минералов. Они богаты витаминами группы В, А, Е и селеном. Что касается холестерина, то он действительно содержится в этом продукте., Однако существует разница между холестерином, который естественным образом синтезируется в вашем организме (холестерин в крови), и холестерином, который вы получаете с пищей (пищевой холестерин).
Холестерин ЛПВП («хороший») и холестерин ЛПНП («плохой») представляют собой воскообразное жироподобное вещество, которое вырабатывается печенью и необходимо для определенных функций организма — например, для правильной работы эндокринной системы и переваривания жирной пищи.
Пищевой холестерин содержится в продуктах животного происхождения, таких как:
мясо;
морепродукты;
птица;
яйца;
молочные продукты.
Практически каждый день люди едят продукты, которые содержат холестерин. И куриные яйца не исключение. Чтобы обезопасить свой организм, врачи рекомендуют съедать не больше 1-2 яиц в день. Важно учитывать и то, как вы их готовите и с чем едите. Например, вареное яйцо с зеленым салатом и цельнозерновым хлебом точно не принесет вреда.
Если у вас высокий уровень холестерина, вам не нужно полностью отказываться от яиц, достаточно просто сократить их количество до 4-5 штук в неделю. Это также касается людей с избыточным весом, ожирением или другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
«Следите за источниками нежирного белка. Подумайте о полезном для сердца богатом клетчаткой завтраке, например овощном омлете, приготовленном на оливковом масле, с тостами из цельнозерновой муки и фруктами», —
Кстати
Некоторые люди любят не только омлеты и яичницу-глазунью. Они берут сырое яйцо, разбивают скорлупу и выпивают его сырым, можно еще посолить. Заверяют, что это полезно и вкусно.
«Доктор Питер» решил спросить у врачей, что же они думают по этому поводу.