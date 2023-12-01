Стоит ли отказываться от куриных яиц, если у вас высокий уровень холестерина

Яйца — это прекрасный источник белка и полезных жиров, а также необходимых витаминов и минералов. Они богаты витаминами группы В, А, Е и селеном. Что касается холестерина, то он действительно содержится в этом продукте., Однако существует разница между холестерином, который естественным образом синтезируется в вашем организме (холестерин в крови), и холестерином, который вы получаете с пищей (пищевой холестерин).