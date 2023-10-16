Что нельзя есть на завтрак: врач Гуреев перечислила 8 запретных продуктов

Сладкие готовые хлопья, каши быстрой варки и сладкая выпечка. В них много сахара и очищенной от пищевых волокон крупы или муки, что плохо влияет на организм. К тому же они не дают надолго чувства сытости.

Соки, даже свежевыжатые. Они раздражают слизистую оболочку желудка и могут резко повышать уровень глюкозы в крови. Большое количество добавленного сахара и высокоочищенных углеводных продуктов в ежедневном рационе провоцирует быстрый набор веса, повышение уровня сахара и холестерина в крови, нарушения микробиома кишечника. А в итоге — развитие хронических болезней и преждевременное старение.