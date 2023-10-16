Что нельзя есть на завтрак: врач Гуреев перечислила 8 запретных продуктов

На первый взгляд, приготовить завтрак намного проще и быстрее, чем обед или ужин. Однако именно в первый прием пищи люди чаще всего совершают диетологические ошибки, которых вполне можно избежать. Главное, задаться целью сформировать правильное утреннее меню и выработать у себя привычку.
По словам кандидата медицинских наук нутрициолога Сергея Гуреева, завтрак должен быть сытным, но при этом легко перевариваться и не оставлять после себя ощущение тяжести и дискомфорта в животе.
Сосудистый хирург, нутрициолог, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Российская организация диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии», кандидат медицинских наук
Главной ошибкой при приготовлении завтрака специалист называет недостаток белковых продуктов и, наоборот, переизбыток углеводных и богатых жирами.
Эти восемь продуктов Сергей Гуреев советует вовсе убрать из утреннего рациона или употреблять их лишь изредка.
Сладкие готовые хлопья, каши быстрой варки и сладкая выпечка. В них много сахара и очищенной от пищевых волокон крупы или муки, что плохо влияет на организм. К тому же они не дают надолго чувства сытости.
Соки, даже свежевыжатые. Они раздражают слизистую оболочку желудка и могут резко повышать уровень глюкозы в крови. Большое количество добавленного сахара и высокоочищенных углеводных продуктов в ежедневном рационе провоцирует быстрый набор веса, повышение уровня сахара и холестерина в крови, нарушения микробиома кишечника. А в итоге — развитие хронических болезней и преждевременное старение.
Жареные продукты, колбасные изделия, бекон, копчености. Употребление таких продуктов в начале дня может привести к большой прибавке веса, что в дальнейшем станет триггером сахарного диабета второго типа, нарушения липидного обмена и неалкогольной жировой болезни печени. Избыток жиров в первый прием пищи также может спровоцировать резкое обострение хронических болезней органов ЖКТ.
Что же остается?
По словам Сергея Гуреева, хорошим выбором на завтрак будут:
каши из разных цельнозерновых круп;
молочные продукты — творог, мацони, йогурт;
нежирные сорта сыра;
разнообразные блюда из яиц.
Кроме того, специалист советует включать в завтрак порцию свежих овощей или фруктов, орехов, семян, зелени. Их лучше добавлять в творог, кисломолочные напитки, каши.
«На завтрак, как и в любой другой прием пищи, приветствуется разнообразие. Например, сделайте брускетту из цельнозернового хлеба с творожным сыром, слабосоленой рыбой, оливками и листовым салатом или съешьте кусочек тонкой пиццы с овощами. Это будет прекрасной альтернативой привычным кашам и творожным блюдам», — добавил нутрициолог.