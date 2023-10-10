Каким должен быть идеальный здоровый завтрак: три рецепта для тех, кто устал от бутербродов

Завтрак — это самый главный прием пищи, ведь именно он заряжает человека энергией на целый день, запускает процесс метаболизма в организме после периода ночного покоя. А еще хороший завтрак помогает не переедать на протяжении всего дня. Поэтому так важно правильно подходить к выбору блюд на утро.