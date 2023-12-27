Новогодний стол для язвенников: что включить в меню, чтобы не случилось обострение

«В повседневной жизни мы питаемся чаще всего несбалансированно. Перебираем насыщенных жирных кислот, которых слишком много в мясной и молочной продукции. Перебираем с добавленным сахаром: зачастую нормы потребления превышены в несколько раз. А вот ненасыщенных жиров, растительных белков и растительного питания в целом значительно недостает в рационе жителей России, — говорит диетолог Алексей Кабанов. — Как следствие — эпидемия сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, деменции. Эти заболевания не являются заразными, но масштабы бедствия уже указывают на эпидемию неинфекционных заболеваний, связанных с неправильным питанием».