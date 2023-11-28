Эксперт Лялина назвала продукты для новогоднего стола, которые нужно купить уже сейчас

Последняя неделя декабря — самая жаркая пора. На дорогах пробки, в магазинах очереди. А ведь надо все успеть. Ну как тут не сойти с ума? Но если вы хотите сохранить свои нервы и время, предлагаем закупать ингредиенты для новогоднего стола уже сейчас. Узнали у эксперта, какие продукты долежат до 31 декабря.