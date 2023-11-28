Эксперт Лялина назвала продукты для новогоднего стола, которые нужно купить уже сейчас

Последняя неделя декабря — самая жаркая пора. На дорогах пробки, в магазинах очереди. А ведь надо все успеть. Ну как тут не сойти с ума? Но если вы хотите сохранить свои нервы и время, предлагаем закупать ингредиенты для новогоднего стола уже сейчас. Узнали у эксперта, какие продукты долежат до 31 декабря.
И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
За месяц до Нового года
«Любые консервы: зеленый горошек; кукуруза, оливки, баклажанную или кабачковую икру, шпроты покупайте хоть за полгода, но следите за сроками годности на банках, — советует и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. — Хранить консервы лучше в прохладном месте. Заранее можно купить соленья, но их хранить в холоде нужно обязательно».
Если в меню есть алкоголь, эксперт предлагает запастись им уже сейчас.
«Но если у крепких напитков и выдержанных вин сроков хранения нет, то традиционный шипучий напиток — шампанское — требует пристального внимания к срокам годности», — предупреждает Ирина Лялина.
Красную и черную икру часто покупают заранее, хотя бы из соображений экономии: ближе к празднику цены на деликатес взлетают до небес. Но здесь есть важные оговорки.
«Если вы купили замороженную икру, сразу же отправляйте ее в морозильник. За день до торжества достанете, переложите в холодильную камеру, и она оттает как раз ко времени подготовки новогоднего стола», — советует эксперт.
Покупая свежую икру в жестяной или стеклянной банке, обязательно прочитайте на упаковке или поинтересуйтесь у продавца, как ее хранить. Икру, в которой мало консервантов или их нет совсем, также необходимо хранить в морозильной камере.
И не имеет значения, что в магазине продукт стоял на полке холодильника: промышленные холодильники поддерживают минусовую температуру, а ваш, домашний, — только плюсовую. При такой температуре икра может безопасно храниться как три месяца, так и не более 4-10 дней (в зависимости от условий производства).
Если вы купили свежую икру в пластиковой банке, ее срок хранения в домашнем холодильнике, скорее всего, не превышает 7-10 дней. Более длительное время такую икру можно хранить только в морозильнике. Если вы не учтете особенности хранения красной или черной икры, купленный заранее деликатес испортится к Новому году и, более того, может стать причиной отравления».
За две недели до Нового года
Консервы, конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные продукты.
«Недели за две до Нового года можно приобрести замороженное мясо птицы, говядины, рыбу, но желательно не дать им разморозиться после магазина. Двойная разморозка может ухудшить вкусовые качества», — предупреждает Ирина Лялина.
За неделю до Нового года
За неделю до праздника наш эксперт предлагает купить яйца, майонез, мороженое, сливки для крема, сыр и колбасу (но только не в нарезке). Кроме того, в список покупок можно добавить сельдь в масле, конфеты и фрукты — цитрусовые, ананасы и яблоки.
Но опять же при покупке обращаем внимание на внешний вид, сроки изготовления и годности.
За 1-2 дня до Нового года
«Бананы, груши, виноград, зелень, сметану, торты и красную рыбу лучше покупать за один-два дня до праздника. Это наиболее быстро портящиеся продукты», — говорит Ирина Лялина.
31 декабря
Если стоять у плиты не входит в ваши планы и вы хотите накрыть стол из готовых блюд и нарезок, покупать их нужно в последний день года.
«Срок изготовления готовой еды не должен превышать двух часов до застолья, — предупреждает эксперт. — Покупайте готовые блюда только у проверенных организаций. Соблюдайте сроки хранения, которые указывает изготовитель, чтобы не рисковать здоровьем и не получить токсикоинфекцию или ряд других заболеваний».
Впрочем, даже домашняя еда имеет очень ограниченные сроки хранения. О том, сколько можно хранить салаты, мясо, заливное после Нового года, читайте здесь.