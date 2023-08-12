Невролог перечислила пять научно доказанных вещей, которые помогают успокоить психику

Состояние психики влияет на все сферы жизни: на решения, которые мы принимаем, тон, который выбираем для общения с близкими или коллегами, и даже на самочувствие. Чем стабильнее психика, тем мы здоровее, продуктивнее и счастливее . Переживания по поводу окружающих событий, дедлайны на работе, конфликты с коллегами или близкими — все это влияет на наше психическое состояние, приводя иногда к серьезным нарушениям, вплоть до неврозов или депрессии.