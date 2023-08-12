Невролог перечислила пять научно доказанных вещей, которые помогают успокоить психику

Когда психика и эмоции в порядке, нет вспышек гнева, беспокойства или беспричинной грусти, человеку гораздо проще ставить цели и достигать их, общаться с другими и чувствовать удовольствие от жизни. Но современная жизнь не всегда позволяет ощущать себя спокойным и расслабленным, мы испытываем на работе или дома психические перегрузки. Как позаботиться об эмоциональном фоне, рассказывает кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Здоровье психики — защита организма
Состояние психики влияет на все сферы жизни: на решения, которые мы принимаем, тон, который выбираем для общения с близкими или коллегами, и даже на самочувствие. Чем стабильнее психика, тем мы здоровее, продуктивнее и счастливее. Переживания по поводу окружающих событий, дедлайны на работе, конфликты с коллегами или близкими — все это влияет на наше психическое состояние, приводя иногда к серьезным нарушениям, вплоть до неврозов или депрессии.
В свою очередь, на психическое здоровье и стабильность эмоционального фона влияет множество факторов, от генетики до стресса, плохого сна и нерационального питания. Чтобы помочь себе оставаться «в ресурсе», стоит соблюдать ряд простых рекомендаций.
1. Работать со стрессом
Нервное перенапряжение вызывает тревогу, депрессию, беспокойство, раздражительность и другие негативные эмоции. Так как полностью исключить стрессовые ситуации невозможно, важно научиться реагировать на них таким образом, чтобы максимально снизить влияние на здоровье. Здесь помогут дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом.
Если вы сами не в состоянии справиться с проблемами, не стесняйтесь обращаться к специалистам. Любому из нас может помочь в борьбе со стрессами активная работа с психологом или психотерапевтом. Они подберут для вас оптимальные техники и методики расслабления, совместно с вами выяснят тревожащие факторы и помогут в их устранении.
2. Позаботиться о здоровом сне
Все мы знаем, что крепкий сон — залог здоровья, и это не пустые слова. Отдыхать нужно не только нашему телу, но и нашей психике. Полноценно спать ночью (а некоторым — и днем) необходимо для восстановления и очищения тканей мозга, консолидации памяти, так как воспоминания переходят из краткосрочной в долгосрочную форму, для регуляции эмоций и других важных процессов, способствующих поддержанию психического здоровья. Взрослым людям рекомендуется спать от 7 до 9 часов. В помещении должно быть темно, тихо и свежо.
3. Питаться разнообразно и вкусно
Качество еды напрямую влияет на состояние нервной системы и психики. Чтобы избежать резкой смены настроения, раздражительности и снижения концентрации, важно употреблять достаточное количество медленных углеводов (цельных круп, овощей) и ограничить употребление быстрых (сладостей, мучного, газированных напитков и соков).
Для нормальной работы нервной системы следует поддерживать достаточный уровень питательных веществ: витаминов, минералов, белков и жиров. Их можно получать из фруктов и овощей, орехов и жирной рыбы, молочных продуктов и бобовых. Есть научные доказательства того, что на психическое здоровье положительно влияют пребиотики и пробиотики. Они содержатся в ферментированных продуктах, таких как йогурт, кефир, тофу.
Кроме того, еда должна быть вкусной. Даже самые полезные продукты, если вы едите их через силу, только потому, что это нужно, не принесут пользы психике. Они будут провоцировать раздражение и стресс, отрицательный рефлекс на прием пищи, что не улучшит вашего состояния.
4. Больше двигаться
Регулярная физическая активность улучшает кровообращение в мозге и способствует утилизации избытка основного стрессового гормона кортизола — соединения, которое провоцирует физиологические, а при длительном течении — уже и патологические процессы в организме. Тренировки помогают успокаиваться, расслабляться, быстрее засыпать и лучше восстанавливаться во время сна. Они снижают уровень кортизола и стимулируют выработку дофаминов — гормонов удовольствия.
5. Отдыхать и развлекаться
Чем больше человек занят на работе или в быту, тем важнее находить время для отдыха: побыть в тишине, пообщаться с друзьями, испытать яркие ощущения и открывать для себя новые места. Все это способствует поддержанию здорового эмоционального фона.
Если справиться со стрессом, тревожностью или раздражением не получается, следует обратиться за помощью к психологу, психотерапевту или психиатру. Специалист поможет разобраться в причинах эмоциональной нестабильности и найти эффективные способы укрепить ментальное здоровье.