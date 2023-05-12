Невролог Мосин рассказал, как могут навредить организму популярные способы борьбы с похмельем

Само по себе похмелье — это серьезный стресс для организма. По сути, это результат отравления самим этиловым спиртом и продуктами его расщепления, которые не менее токсичны. Мы чувствуем недомогание до тех пор, пока все остатки алкоголя не будут выведены из крови.
Многие утром предпочитают просто поспать пару лишних часов, постепенно приходя в себя, другие — пускают в ход кофе или крепкий чай, третьи — пропускают бутылочку-другую пивка или чего покрепче. В итоге большинство способов борьбы с похмельем только сильнее напрягают организм, провоцируя дополнительные проблемы. О них «Доктору Питеру» рассказал невролог Евгений Мосин.
Самый опасный способ — похмелиться
Хотя это один из самых популярных методов борьбы с похмельем, но он одновременно с этим и самый опасный. У нормального человека без алкогольной зависимости одна мысль об алкоголе по утрам вызывает отвращение.
Если же похмелиться, вместо того чтобы устранять последствия вчерашнего, организм будет занят борьбой с поступлением новых порций алкоголя. Регулярный опохмел после бурных вечеринок достаточно быстро может привести к развитию алкогольной зависимости. И тогда нужна уже помощь наркологов.
Способ второй — потерпеть
Если вы не страдаете зависимостью от алкоголя, выпиваете редко, но иногда слишком много, самый простой и доступный способ борьбы с похмельем — терпение. Просто нужно дать организму время для «генеральной уборки», при которой устраняются остатки этилового спирта и его метаболитов, восстанавливается баланс жидкости и солей, нормализуется общее состояние.
Но если есть зависимость от алкоголя, наутро может формироваться уже не банальное похмелье, а синдром алкогольной абстиненции, при котором организму плохо, его буквально ломает без очередной дозы спиртного. Если ее принять, это путь к тому, что зависимость с каждым разом будет все сильнее и сильнее, формируются запои. Вывести из них могут уже врачи, но часто история потом вновь повторяется.
Способ третий — препараты из аптеки
Различные средства от похмелья, которые продаются в аптеках, имеют сомнительную эффективность. Еще в 2005 году ученые опубликовали в British Medical Journal обзор исследований, посвященных антипохмельным средствам. Ни одно из них эффективности не подтвердило, более того, у части этих препаратов определились и неприятные побочные эффекты, которые не добавят пользы и без того измученному алкоголем организму.
Кроме того, препараты могут стимулировать скачки давления, усиление тошноты, раздражение желудка и кишечника. Все это может только ухудшить состояние, а в некоторых случаях, если средства содержат ацетилсалициловую кислоту, даже спровоцировать кровотечения из вен пищевода или перфорацию язвы.
Способ четвертый — кофе для бодрости
Многие утром вместо воды потребляют большое количество кофе. Считается, что он стимулирует и придает бодрости, что помогает бороться с похмельем. Но по факту все совсем иначе.
Кофеин и другие компоненты напитка усиливают обезвоживание, поскольку обладают мочегонным эффектом. Потери жидкости не восполняются, а только усугубляются, что может ухудшить состояние.
Кофеин повышает потребность сердечной мышцы в кислороде, а вашему миокарду в период похмелья и так нелегко. На фоне похмелья не так редко случаются инфаркты.
Кофе раздражает слизистую желудка, усиливая тошноту и провоцируя изжогу.
Способ пятый — поход в баню
Эффективность метода объясняют стимуляцией обменных процессов, раскрытием пор и ускоренным выведением токсичных метаболитов. Но опять же усиленное потоотделение — это дополнительные потери воды, усиление обезвоживания и серьезная нагрузка на сердце, которое может этого и не выдержать.
Способ шестой — рассол
Один из популярных методов борьбы с похмельем — употребление рассола. Но тут сразу возникает одна серьезная проблема. Многие люди путают понятия: то, что находится в банках с домашними закрутками, — это не рассол, а маринад, насыщенный солью, уксусом и специями, а иногда и другими компонентами.
Рассол — это сок от квашенной капусты, бочковых огурцов, помидоров или моченых яблок, это продукт естественного брожения без вредного уксуса. Употребление маринада пользы не принесет, перегрузит почки и сердце, будет раздражать желудок.
Способ седьмой — плотная еда
Один из частых советов — плотно поесть, чтобы организм получил необходимые нутриенты и начал работать активнее. Не у всех с утра после вечеринки есть аппетит в принципе, но если вы решили поесть, то это не должен быть жирный борщ или кусок мяса с жиром. Тяжелая пища будет дополнительным ударом по печени и поджелудочной железе, которые и так страдают от перегрузки. В результате может развиться приступ панкреатита, желчная колика или диарея.