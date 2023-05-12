Невролог Мосин рассказал, как могут навредить организму популярные способы борьбы с похмельем

Один из частых советов — плотно поесть, чтобы организм получил необходимые нутриенты и начал работать активнее. Не у всех с утра после вечеринки есть аппетит в принципе, но если вы решили поесть, то это не должен быть жирный борщ или кусок мяса с жиром. Тяжелая пища будет дополнительным ударом по печени и поджелудочной железе, которые и так страдают от перегрузки. В результате может развиться приступ панкреатита, желчная колика или диарея.