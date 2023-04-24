Генетик Близнина объяснила, как алкоголь заставляет нас чаще болеть

Алкоголь, как ни крути, вреден для вашего здоровья. Причем безопасных доз не существует: даже небольшие порции влияют на ваш организм и работу всех его систем.
Например, люди, которые часто пьют спиртные напитки, могут болеть куда чаще, потому что их иммунитет становится куда слабее. Почему —
Врач-генетик Центр молекулярной диагностики CMD, консультант по лабораторной медицине; ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Главная составляющая любого крепкого напитка — этанол. Самый вредный и токсичный метаболит этого спирта в нашем организме — ацетальдегид. Вместе с другими белками он повреждает клетки печени, поджелудочную железу, головной мозг и клетки крови. Кроме того, когда этанол окисляется, в теле образуются активные формы кислорода, которые причастны к процессам развития опухолей, атеросклероза, диабета и других недугов.
Система защиты нашего организма — сложно устроенный механизм. В нашем теле происходит активация иммунных клеток, знакомство патогенов с клетками-защитниками и их взаимодействие, ответная реакция иммунных систем организма. Есть ряд исследований, которые доказали: воздействие этилового спирта на незрелые клетки врожденного иммунитета заставляет их хуже работать.
А влияние этанола на клетки первой линии иммунитета провоцирует образование белков теплового шока, которые тоже не идут на пользу нашему здоровью. Если человек пьет много и часто, в его организме становится меньше лимфоцитов, ответственных за реагирование иммунной системы на различные инфекции.
Если употребление спиртного стало хронической привычкой, то в теле человека становится меньше и наивных Т-клеток, которые должны реагировать на новые, незнакомые патогены. А вот клеток адаптивного иммунитета становится больше. В итоге развиваются хроническое воспаление, возрастные болезни, аутоиммунные процессы.
Проще говоря, этанол заставляет наш иммунитет быть более восприимчивым и к бактериальным, и к вирусным инфекциям, поэтому любители выпить могут болеть куда чаще. Да и хронические болезни тоже развиваются из-за спиртного быстрее. А еще ученые выяснили: у тех, кто злоупотребляет крепкими напитками, после вакцинации хуже вырабатываются антитела.