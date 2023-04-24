Генетик Близнина объяснила, как алкоголь заставляет нас чаще болеть

Проще говоря, этанол заставляет наш иммунитет быть более восприимчивым и к бактериальным, и к вирусным инфекциям, поэтому любители выпить могут болеть куда чаще. Да и хронические болезни тоже развиваются из-за спиртного быстрее. А еще ученые выяснили: у тех, кто злоупотребляет крепкими напитками, после вакцинации хуже вырабатываются антитела.