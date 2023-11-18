Невидимые убийцы: с какими вирусными инфекциями до сих пор борется человечество

«На 2023 год было известно пять случаев полного излечения от ВИЧ с помощью пересадки костного мозга и трансплантации стволовых клеток пуповинной крови. Для улучшения качества жизни больных с ВИЧ применяется антиретровирусная терапия. Принимая препараты, человек может дожить до 70–80 лет, без лечения он погибает в среднем через 10 лет после заражения», — говорит Ольга Уланкина.