Невидимые убийцы: с какими вирусными инфекциями до сих пор борется человечество

Вирусы — это биологические частицы, которые не имеют собственного клеточного строения и обмена веществ, поэтому для жизни и развития им необходимы чужие живые клетки. Состоят они из молекулы РНК или ДНК, в которой заключен вирусный геном, окруженный прочной белковой оболочкой.
Оказавшись внутри клетки, вирус использует ее ресурсы для создания собственных копий. Готовые репликации вируса выходят в межклеточное пространство, попадают в кровоток и разносятся дальше по организму, захватывая все новые и новые клетки.
О том, какие инфекции вызывают вирусы и как с ними справляется современная медицина, рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Вирусных заболеваний сотни
«Вирусы вызывают сотни разных заболеваний. К сожалению, большинство из них очень сложно поддаются лечению, — признает врач Ольга Уланкина. — Антибиотики, которые прекрасно справляются с бактериальными инфекциями, против этих возбудителей абсолютно бесполезны».
Ученые разработали ряд противовирусных препаратов, но помогают они далеко не от всех заболеваний, поэтому чаще всего рассчитывать можно только на собственный иммунитет человека или иммунный ответ, приобретенный после вакцинации.
Кроме того, вирусы постоянно мутируют и видоизменяются, чтобы повысить собственную выживаемость, и это тоже серьезно затрудняет процесс лечения.
Самая многочисленная группа — ОРВИ
Самые распространенные вирусные заболевания — респираторные инфекции, которые вызывают вирусы эпидемического гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, коронавирусы, ортомиксовирусы. В большинстве случаев они передаются воздушно-капельным путем и проявляются схожими симптомами:
повышенная температура;
боль и ломота в мышцах;
кашель;
чихание;
опухшее горло;
насморк;
слабость;
потеря аппетита;
иногда расстройство ЖКТ.
«У здоровых людей иммунная система чаще всего справляется с этими заболеваниями самостоятельно, — рассказывает Ольга Уланкина. — Но грипп и коронавирусная инфекция могут привести к серьезным осложнениям. Против них разработаны вакцины, которые помогают организму легче справляться с заболеванием и предотвращают развитие осложнений».
Вирусы, поражающие пищеварительную систему
С желудочно-кишечными инфекциями в течение жизни сталкивается практически каждый человек.
«Их вызывают ротавирус, норовирус, астровирус, аденовирус, — поясняет врач. — Основные симптомы подобных заболеваний — диарея, тошнота, рвота, слабость, в некоторых случаях — повышенная температура. Специальных препаратов от вирусных кишечных инфекций не существует, больным прописывают симптоматическое лечение».
Главное при этом — избежать обезвоживания, так как при диарее и рвоте человек теряет много жидкости. Против ротавирусной инфекции разработана вакцина, эффективная для большинства штаммов этого вируса.
Кожные поражения и рак
Вирус папилломы человека (ВПЧ) широко распространен, им инфицировано примерно 12% населения Земли. Он передается преимущественно половым путем, от заражения предохраняют барьерные контрацептивы (не на 100%) и вакцинация.
«Опасность ВПЧ заключается в том, что он способствует развитию онкологических заболеваний. Ежегодно в мире регистрируют около 750 тысяч случаев ВПЧ-ассоциированного рака», — предупреждает эксперт.
ВИЧ и СПИД
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — одна из самых известных вирусных инфекций.
Ее вызывает ретровирус из рода лентивирусов, который поражает клетки иммунной системы. В результате организм не может защищаться от других вирусов и бактерий, бороться с опухолями.
«На 2023 год было известно пять случаев полного излечения от ВИЧ с помощью пересадки костного мозга и трансплантации стволовых клеток пуповинной крови. Для улучшения качества жизни больных с ВИЧ применяется антиретровирусная терапия. Принимая препараты, человек может дожить до 70–80 лет, без лечения он погибает в среднем через 10 лет после заражения», — говорит Ольга Уланкина.
Детские вирусные инфекции
Вирусы из семейства парамиксовирусов вызывают корь, эпидемический паротит (свинку). Пикорнавирусы становятся причиной полиомиелита, а вирус Rubella — краснухи. Все эти заболевания можно предупредить с помощью вакцин. До их изобретения эти инфекции вызывали настоящие эпидемии, уносившие жизни огромного количества детей и взрослых.
Семейство герпес-вирусов
Они вызывают генитальный или губной герпес (то, что часто называют простудой), ветрянку, опоясывающий лишай.
Цитомегаловирус (вирус герпеса человека 5-го типа) может вызывать не только цитомегаловирусную инфекцию, но и в редких случаях цитомегаловирусный гепатит. А вирус Эпштейна — Барр (вирус герпеса человека 4-го типа) становится причиной инфекционного мононуклеоза и вызывает тяжелые заболевания лимфатической ткани.
Крайне опасны
Вирусную природу имеют также все виды гепатита (А, В и С), которые приводят к заболеваниям печени. От гепатита А и В можно защититься с помощью вакцинации, а вот от гепатита С прививки не существует.
Вирусы вызывают также такие тяжелые и страшные (хоть и значительно более редкие) инфекции, как энцефалит, бешенство, Эбола, конго-крымская лихорадка и другие заболевания с очень высокой, а в некоторых случаях и стопроцентной вероятностью летального исхода.