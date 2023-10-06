В магазинах обнаружили сосиски и колбасы с геномом вируса африканской чумы свиней

К сожалению, далеко не вся продукция с полок магазинов на поверку оказывается качественной и безопасной для здоровья, причем иногда даже за такие товары производители просят заплатить немалые деньги. Часто такое происходит с молочными продуктами. Производители не имеют права продавать под видом настоящего молока, сметаны, сыра фальсификаты, продукция с растительными жирами должна иметь другое название. Однако на поверку оказывается, что многие пренебрегают этим требованием.