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В магазинах обнаружили сосиски и колбасы с геномом вируса африканской чумы свиней

Это заболевание очень заразно. Для человека оно не представляет опасности, однако для животных африканская чума свиней может быть фатальна.

6 октября 20234
сосиски
Источник:

unsplash.com

В магазинах Элисты нашли потенциально опасный продукт: в сосисках «Баварских» из Владимирской области выявили геном вируса африканской чумы свиней. История повторилась в трех муниципалитетах Ханта-Мансийского автономного округа.

Как сообщил заместитель начальника управления ветеринарии Калмыкии Виталий Качканов, геном свиной чумы нашли в пробе сосисок после лабораторной проверки. Глава региона Бату Хасиков уже ввел карантин по африканской чуме свиней на территории магазина, откуда были взяты сосиски, — об этом сообщает ТАСС.

Информация об обнаружении генома в сосисках и колбасках также была опубликована на официальных сайтах двух сельских поселений ХМАО, Хулимсунта и Солнечного, а также на портале города Югорска. Уточняется, что речь идет о продуктах, которые были произведены в конце лета текущего года или в начале осени.

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Справка

Африканская чума свиней — очень заразное заболевание вирусной природы. Зарегистрировали ее еще в 1903 году, родина — Южная Африка. Африканскую чуму свиней причисляют к особо опасным болезням животных. Для человека она неопасна, а вот сельскому хозяйству и экономике может нанести значительный урон.

Всех животных, обнаруженных в очаге заболевания, убивают.

Издание Е1.RU еще в конце сентября писало, что ДНК вируса африканской чумы может быть обнаружена в колбасе и ветчине ООО «Владимирский стандарт», выпущенных в период с 19 по 22 августа. В предупреждении, которое получили местные магазины, упоминались ветчина «Столичная» и «Филейская», колбаса «Докторская», сосиски «Баварские» и «С сыром» производства АО «Стародворские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт» из Владимирской области.

Такие же предупреждения, как пишет РБК, были также разосланы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

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Кстати

К сожалению, далеко не вся продукция с полок магазинов на поверку оказывается качественной и безопасной для здоровья, причем иногда даже за такие товары производители просят заплатить немалые деньги. Часто такое происходит с молочными продуктами. Производители не имеют права продавать под видом настоящего молока, сметаны, сыра фальсификаты, продукция с растительными жирами должна иметь другое название. Однако на поверку оказывается, что многие пренебрегают этим требованием.

О том, какие недостатки эксперты нашли в кефире, можно узнать ЗДЕСЬ. А о результатах проверки сметаны можно прочитать ЗДЕСЬ.

В каких торговых марках сливочного масла с полок российских магазинов не оказалось ни грамма молока, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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