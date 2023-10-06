В магазинах обнаружили сосиски и колбасы с геномом вируса африканской чумы свиней

В магазинах Элисты нашли потенциально опасный продукт: в сосисках «Баварских» из Владимирской области выявили геном вируса африканской чумы свиней. История повторилась в трех муниципалитетах Ханта-Мансийского автономного округа.
Как сообщил заместитель начальника управления ветеринарии Калмыкии Виталий Качканов, геном свиной чумы нашли в пробе сосисок после лабораторной проверки. Глава региона Бату Хасиков уже ввел карантин по африканской чуме свиней на территории магазина, откуда были взяты сосиски, — об этом сообщает
Информация об обнаружении генома в сосисках и колбасках также была опубликована на официальных сайтах двух сельских поселений ХМАО, Хулимсунта и Солнечного, а также на портале города Югорска. Уточняется, что речь идет о продуктах, которые были произведены в конце лета текущего года или в начале осени.
Справка
Африканская чума свиней — очень заразное заболевание вирусной природы. Зарегистрировали ее еще в 1903 году, родина — Южная Африка. Африканскую чуму свиней причисляют к особо опасным болезням животных. Для человека она неопасна, а вот сельскому хозяйству и экономике может нанести значительный урон.
Всех животных, обнаруженных в очаге заболевания, убивают.
Издание Е1.RU еще в конце сентября писало, что ДНК вируса африканской чумы может быть обнаружена в колбасе и ветчине ООО «Владимирский стандарт», выпущенных в период с 19 по 22 августа. В предупреждении, которое получили местные магазины, упоминались ветчина «Столичная» и «Филейская», колбаса «Докторская», сосиски «Баварские» и «С сыром» производства АО «Стародворские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт» из Владимирской области.
Такие же предупреждения, как пишет
Кстати
К сожалению, далеко не вся продукция с полок магазинов на поверку оказывается качественной и безопасной для здоровья, причем иногда даже за такие товары производители просят заплатить немалые деньги. Часто такое происходит с молочными продуктами. Производители не имеют права продавать под видом настоящего молока, сметаны, сыра фальсификаты, продукция с растительными жирами должна иметь другое название. Однако на поверку оказывается, что многие пренебрегают этим требованием.
В каких торговых марках сливочного масла с полок российских магазинов не оказалось ни грамма молока, можно прочитать ЗДЕСЬ.