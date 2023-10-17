Люди, которые переболели коронавирусом, могут жаловаться на проблемы с памятью, координацией, у них появляется так называемый мозговой туман. Дело в том, что инфекция способна разрушать клетки сосудов головного мозга, создающих гематоэнцефалический барьер. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Теперь ученые решили выяснить, может ли коронавирус менять структуру мозга у собак.