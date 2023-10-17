Люди, которые переболели коронавирусом, могут жаловаться на проблемы с памятью, координацией, у них появляется так называемый мозговой туман. Дело в том, что инфекция способна разрушать клетки сосудов головного мозга, создающих гематоэнцефалический барьер. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Теперь ученые решили выяснить, может ли коронавирус менять структуру мозга у собак.
Как проходил эксперимент
Группа исследователей из Университета Конкук в Сеуле провела эксперимент, в котором приняли участие 15 собак. Всем животным в начале исследования было 6 месяцев. Для чистоты эксперимента ученые решили закупить только гончую породу.
Собак разделили на три группы: контрольную, инфекционную и контактную. Животные из двух последних групп содержались в специальных клетках. Сперва ученые искусственно инфицировали шесть собак «дельтой», после чего подсадили инфицированных животных к здоровым, чтобы они их заразили.
Через 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 32 и 35 дней после заражения ученые брали мазки из носа и горла, а также образцы крови и кала у всех собак.
К каким выводам пришли ученые
Исследователи не обнаружили физических изменений в состоянии животных. У них не поменялись температура тела и вес. Ни у одной собаки не наблюдалось явных неврологических или респираторных признаков, напоминающих COVID-19.
Однако вирусную РНК ученые обнаружили в головном мозге животных на ранних и поздних этапах заражения — как у инфицированной, так и у контактной группы.
«Наши наблюдения доказывают, что SARS-CoV-2 может вызвать патологические изменения в структурной и функциональной целостности ГЭБ», —
Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — это структура головного мозга, регулирующая проникновение в ЦНС различных чужеродных, ядовитых веществ и соединений, в том числе и лекарств, способных повредить нервные клетки головного и спинного мозга.
Из-за повреждения ГЭБ в головном мозге собак развивалось нейровоспаление. Эксперимент показал, что после заражения коронавирусом у животных увеличивался объем белого вещества в мозге — это как раз говорит о провоспалительной реакции.
Более того, вирус может стать провокатором нейродегенеративных заболеваний. Инфекция провоцирует накопление тау-белка в определенных структурах мозга, что вызывает необратимые изменения: болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона.
Это исследование доказывает, что вирус может повреждать головной мозг еще на ранних этапах заражения, причем без явных симптомов. Последствия проявляются гораздо позже, от них могут пострадать как люди, так и животные.
Кстати
Недавно ученые
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)Личный сайт
«У людей с длинным ковидным „хвостом“ уровень циркулирующего серотонина понижен. Дело в том, что вирус вызывает скачок интерферона, а интерфероны первого типа как раз серотонин понижают», — комментирует исследование ученых Анча Баранова.
После болезни триптофан, из которого «делается» серотонин, из-за интерферона плохо всасывается. Из-за дефицита гормона радости снижаются когнитивные способности, передача сигналов по блуждающим нервам происходит в разы хуже.
Анча Баранова предупреждает: интерферон — это лекарство, причем сильнодействующее. Поэтому не стоит брызгать его в нос без назначения врача.