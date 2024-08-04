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Нейропсихолог Сурина рассказала, спасут ли антидепрессанты от хронической усталости

Число россиян, принимающих антидепрессанты, растет с каждым годом. Эти препараты от депрессии и тревоги стали очень популярны в нашей стране. Но так ли хороша их востребованность? От чего они на самом деле помогают?

4 августа 20246
антидепрессанты
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Если раньше россияне активно отрицали проблемы с психикой, так как считалось, что бывают только душевнобольные и здоровые люди, то сейчас люди стали понимать, что психика может страдать по-разному. Есть люди с различными синдромами, которые поддаются лечению; это не душевнобольные с шизофренией или другими тяжелыми болезнями психики.

Это глобальный плюс, что люди начали признавать наличие ментальных проблем и бороться с ними. Это хороший знак психологического оздоровления общества в целом. Но есть и минусы. Многие начинают подсаживаться на медикаменты от психиатра, как на наркотики, думая при этом, что оздоравливают себя. На самом деле любая зависимость — это уход от проблемы, нежелание решать ее. Так считает психолог, эксперт Ангелина Сурина.

Ангелина Сурина
Психология

Системный психолог, нейропсихолог

Антидепрессанты — это спасение или угроза?

Важно понять, что во всем должна быть мера. Даже еда может быть полезной, как лекарство, а может быть токсичным ядом. Так и с антидепрессантами: в нужных количествах и в определенный временной период (по рецепту врача) они помогут выйти из кризисного состояния, восполнить гормоны серотонин, дофамин и норадреналин для нормализации психики и нейронных связей.

А если принимать их длительно, то организм привыкает к препаратам, перестает давать нужный эффект. Придется постоянно повышать дозу. При этом начинаются серьезные побочные эффекты: нагрузка на печень, почки, сердце, сосуды. И последствия могут быть неутешительными.

Что такое синдром хронической усталости

СХУ как психиатрический диагноз проявляется в постоянной слабости, сонливости, нервозности, бессоннице, нарушении ритма жизни, головной и мышечной боли, а также в одышке и тошноте. Не путайте с психологическим выгоранием — это более мягкая форма эмоциональной усталости.

СХУ появляется не сразу. Организм годами борется с синдромом, пока тот не возьмет вверх. В первые месяцы идет непонимание и отрицание проблемы. Поэтому осознают и замечают хроническую усталость через полгода или год, когда уже начинаются физиологические симптомы.

Это состояние, когда у человека не хватает в организме серотонина, дофамина и норадреналина. Это те гормоны, которые отвечают за умение получать удовольствие, радость, силу воли и мотивацию. Именно эти гормоны дают ощущение психически здорового человека. А если они формируются в организме в недостаточном количестве, то начинает зашкаливать кортизол — гормон стресса.

И появляются разные синдромы: ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), биполярное расстройство, депрессия, панические атаки, хроническая усталость. На начальном этапе развития болезни может помочь работа с психологом. Но если состояние уже в запущенном виде и перешло в физические недомогания, то без антидепрессантов не обойтись. Когда человек находится в критическом состоянии, ему необходима медикаментозная помощь, как при любой болезни. Нужно восстановить нормальные функции организма, выровнять гормональный фон, нервную систему, нейронные нарушения.

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Хроническая усталость может появиться по разным причинам: генетическая предрасположенность, хронические болезни или физические травмы, систематические стрессы и психологические травмы. Исходя из причин появления ХУ, врач может выписать лекарства на постоянной основе или на небольшой период в качестве скорой помощи. И во втором случае поможет вылечиться окончательно параллельная работа с психологом.

Зачем нужен психолог

Психолог необходим человеку при любом недуге. Если хроническая усталость – генетическая, то психолог может помочь принять болезнь, научиться жить с ней в удовольствие и не выпасть из социума.

Если синдром приобретен после многочисленных стрессов, то психолог будет лечить именно причины хронической усталости. Важно проработать все травмирующие события, триггеры, состояния, чтобы научить организм и мозг быть в состоянии спокойствия, бодрости и принятия.

Работа с психологом — это глубокая чистка истинных причин проблемы. А антидепрессанты — скорая помощь, которая приводит в чувство и дает ресурс для проработки проблем.

Поэтому при синдроме хронической усталости необходимо применять два варианта лечения: медикаменты и психологическую терапию. Тогда постепенно, в течение полугода-года, начнет меняться все в жизни человека: его восприятие, реакции и состояние. Появятся энергия, силы, желание жить, работать, достигать, быть счастливым и получать удовольствие от жизни.

Если же не заниматься проблемой хронической усталости, то можно довести себя до депрессии, апатии и суицидальных мыслей. И тогда без стационара будет не обойтись.

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Рекомендации

Если вы заметили у себя симптомы хронической усталости, не нужно это игнорировать. Не всегда организм сам может справиться с недугом, в некоторых случаях ему нужна помощь. Любое психическое расстройство не приходит резко, оно формируется годами, показывает мелкие симптомы — звоночки. Важно увидеть и услышать их заранее и проработать с психологом, чтобы не допустить осложнений.

Но если вы уже поняли, что хроническая усталость перешла в физическое недомогание, в депрессивное расстройство, то важно вовремя обратиться к психотерапевту или психиатру в вашем городе, начать принимать лекарства и постепенно найти своего психолога для курса терапий. Чтобы победить недуг и вернуть себя в здоровый строй, нужна работа с причинами появления расстройства и последствиями. А значит, надо пройти курс медикаментозной терапии и курс психологической терапии. Тогда положительный результат будет быстрее, качественнее и результативнее.

Автор текста:Елена Мишина
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