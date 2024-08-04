Нейропсихолог Сурина рассказала, спасут ли антидепрессанты от хронической усталости

Но если вы уже поняли, что хроническая усталость перешла в физическое недомогание, в депрессивное расстройство, то важно вовремя обратиться к психотерапевту или психиатру в вашем городе, начать принимать лекарства и постепенно найти своего психолога для курса терапий. Чтобы победить недуг и вернуть себя в здоровый строй, нужна работа с причинами появления расстройства и последствиями. А значит, надо пройти курс медикаментозной терапии и курс психологической терапии. Тогда положительный результат будет быстрее, качественнее и результативнее.