Названо заболевание, которое вызывает инсульт у людей до 45 лет

«Если вы заметили у себя или у кого-то из своих близких симптомы инсульта, срочно вызывайте скорую помощь. Помните, что время играет решающую роль в лечении инсульта. Каждая минута имеет значение. Пока ждете медицинской помощи, помогите пострадавшему улечься, обеспечьте ему максимальный комфорт. Нельзя давать при инсульте никаких лекарств или еды, это может ухудшить состояние пациента».