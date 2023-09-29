Если вы терпеть не можете зарядку, о походах в спортзал даже слышать не хотите и максимум спорта в вашей жизни — пешие прогулки, то у австралийских ученых из Сиднейского университета для вас хорошие новости.
Они выяснили, что короткая, но интенсивная физическая активность, если она случается регулярно, помогает снизить риски инфаркта и инсульта. Об этом говорится в научной публикации в журнале The Lancet Public Health,
Со шваброй от приступа
Исследователи наблюдали за поведением и здоровьем более 25 тысяч британцев, которые не занимались спортом на регулярной основе и даже не делали зарядку. Им на руку надели умные часы, которые фиксировали всплески физической активности человека в течение дня.
Ученые выяснили, что короткие «спортивные» пики длиной от одной до трех минут, когда человек потеет, напрягается и у него повышается пульс, резко снижают шансы получить инсульт или инфаркт в ближайшие восемь лет по сравнению с теми, кто вообще почти не двигается в течение дня. Наибольшую пользу получат те, кто потел хотя бы 10 секунд каждую минуту бодрствования.
«Отличный способ убежать от инфаркта тем, кто занимается домашними делами, — мыть полы и пылесосить ковры в интенсивном режиме, — заявил профессор Эммануэль Стаматакис, старший автор исследования. — Еще лучше — ходить по лестнице. Причем польза коротких всплесков активности может быть сопоставима с более длительными — от 5 до 10 минут.
Как начать двигаться больше
Если вы работаете на удаленке или по другим причинам нечасто выходите из дома, возьмите за правило добавлять в привычные повседневные дела больше активностей.
Есть огромное количество способов двигаться больше в ограниченных квартирой квадратных метрах.
Почаще играйте с детьми или домашним питомцем.
Развешивая белье, ставьте тазик на пол и приседайте, как балерина, — глубоко и с ровной спиной.
Отжимайтесь от столешницы или делайте махи руками, пока закипает чайник или поджаривается тост.
Ходите по комнате, пока разговариваете по телефону.
Ставьте таймер, чтобы не засиживаться у компьютера. Вставайте каждые полчаса и подходите к окну, смотрите вдаль, разгружая глаза.
Будет свободная минутка — потанцуйте под любимый трек.
Создавайте себе неудобства: уберите подальше пульты и гаджеты, зарядки, очки, воду. Так, чтобы пришлось вставать и двигаться.