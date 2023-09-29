Ученые выяснили, что короткие «спортивные» пики длиной от одной до трех минут, когда человек потеет, напрягается и у него повышается пульс, резко снижают шансы получить инсульт или инфаркт в ближайшие восемь лет по сравнению с теми, кто вообще почти не двигается в течение дня. Наибольшую пользу получат те, кто потел хотя бы 10 секунд каждую минуту бодрствования.