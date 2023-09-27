Названа лучшая поза для сна, если вы болеете гриппом или ОРВИ

Соблюдайте постельный режим. Если есть возможность работать удаленно, то обязательно попросите об этом руководство.

Не принимайте душ.

Не пейте алкоголь.

Не переедайте. Рацион должен быть легким, чтобы организм не тратил силы на переваривание пищи.

Пейте много теплой воды.

Не забывайте проветривать — в комнате должно быть много свежего воздуха.

Не торопитесь сбивать температуру. Помните, мы начинаем помогать организму, если на градуснике больше, чем 38,1.

Не забывайте про витамин С. Он содержится в цитрусовых, чернике, болгарском перце, петрушке, шиповнике, вишне.