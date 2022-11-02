Показания к установке виниров — изменение формы и цвета зуба. Но чаще всего люди обращаются с жалобами на сколы передних зубов, или они не удовлетворены цветом, формой своих зубов, а также их положением.

— Доктору важно провести комплексную диагностику, собрать анамнез и воспользоваться дополнительными методами обследования, — описала порядок действий врач Бойцова. — Также нужно определить, требуется ли ортодонтическое лечение и восстановление жевательной группы зубов .

Чаще всего виниры изготавливаются на 6-10 зубов — от премоляра или от клыка до клыка на верхней и нижней челюсти.

— Чтобы результат был стабильный и долговечный, необходимо учитывать движения нижней челюсти, — предупреждает стоматолог. — Это позволит избежать травматической окклюзии. Также важно не забывать, что для безопасной носки виниров важна поддержка жевательной группы зубов — их наличие и хороший контакт.