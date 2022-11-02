Природа не всегда награждает нас идеальной белоснежной улыбкой. Порой страдает симметрия, а иногда и цвет зубов. Прибавьте сюда кариес, проблемы с деснами — и вот уже улыбаться совсем не хочется. Но всю жизнь с плотно поджатыми губами не проходишь, надо что-то делать. Выровнять улыбку помогают брекеты, а вот за цвет и эстетику зубов отвечают виниры.
Стоматолог-ортопед, основательница клиники Астевита
— Невидимая эстетическая реабилитация с помощью виниров помогла изменить жизни миллионов людей по всему миру, — говорит стоматолог-ортопед Евгения Бойцова.
Виниры — это тонкие конструкции толщиной 20-50 мкм, покрывающие, как правило, вестибулярную поверхность зуба (со стороны губ или щек, то есть лицевую). Виниры изготавливаются из разных материалов. Существуют полевошпатные ультратонкие, изготовленные из керамики, дисиликата лития или композитного светового материала.
— Срок службы керамических виниров — от 10-15 лет, — уточнила стоматолог Евгения Бойцова. — Такая конструкция цветостабильна — сохраняет свою форму и блеск. Они изготавливаются в несколько посещений и требуют незначительной редукции (удаления. — Прим. ред.) твердых тканей зуба.
Чаще всего виниры устанавливаются в пределах эмали. Это существенно увеличивает их адгезию (сцепление. — Прим. ред.).
Показания к установке виниров — изменение формы и цвета зуба. Но чаще всего люди обращаются с жалобами на сколы передних зубов, или они не удовлетворены цветом, формой своих зубов, а также их положением.
— Доктору важно провести комплексную диагностику, собрать анамнез и воспользоваться дополнительными методами обследования, — описала порядок действий врач Бойцова. — Также нужно определить, требуется ли ортодонтическое лечение и восстановление жевательной группы зубов.
Чаще всего виниры изготавливаются на 6-10 зубов — от премоляра или от клыка до клыка на верхней и нижней челюсти.
— Чтобы результат был стабильный и долговечный, необходимо учитывать движения нижней челюсти, — предупреждает стоматолог. — Это позволит избежать травматической окклюзии. Также важно не забывать, что для безопасной носки виниров важна поддержка жевательной группы зубов — их наличие и хороший контакт.
При планировании улыбки современная цифровая и классическая стоматология позволяет увидеть результат будущего лечения еще до любых манипуляций — перед установкой проводится фотопротокол зубов и лица для создания идеального варианта конструкции.
— Можно даже примерить MOCK-UP (временные виниры из бис-акриловой пластмассы. — Прим. ред.) и ощутить будущую улыбку на себе, а при необходимости — внести коррективы, — говорит Евгения Бойцова.
Красивые зубы — это признак молодости и здоровья в современном мире. Поэтому эстетическая стоматология особенно востребована. Изменения касаются не только внешности — у людей меняется настроение, они хотят чаще улыбаться и становятся увереннее в себе.