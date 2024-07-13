Надувная радость: 10 причин не покупать детям бассейн на дачу назвала педиатр

Перед установкой бассейна на даче или около частного дома стоит взвесить все «за» и «против». Разбираемся в бассейнах для детей с детским врачом.
Педиатр, анестезиолог-реаниматолог, действующий член Федерации и Сообщества анестезиологов-реаниматологов г. Москвы, член Союза педиатров России
10 плюсов бассейна
Аквафитнес для малышей. Плавание — это отличная тренировка развивающегося организма. Укрепление мышц, развитие гибкости и улучшение координации движений происходят естественно и весело. В воде работают все группы мышц, и даже простое перемещение по бассейну помогает развивать силу и выносливость. Кроме того, занятия в воде минимизируют риск травм, что делает плавание безопасным видом спорта для детей.
Витамин Д без риска ожогов и передозировки. Вода отражает солнечные лучи, что позволяет детям получать больше витамина D, необходимого для роста и развития, без риска получить солнечный ожог (при использовании защиты от солнца). Витамин D критически важен для костной ткани, а также для укрепления иммунной системы. Купание в бассейне на открытом воздухе позволяет детям получать этот важный витамин, наслаждаясь прохладной водой.
Игровая терапия. Бассейн — это идеальное место для ролевых игр и развития воображения. Дети могут стать пиратами, русалками или исследователями подводных глубин. Вода стимулирует сенсорное восприятие, что способствует развитию мелкой моторики и когнитивных навыков. Игры с водой также могут служить терапевтическим средством для детей с аутизмом и другими сенсорными расстройствами.
Социальное развитие. Если детей несколько, то водные игры учат их взаимодействовать друг с другом, развивают навыки общения и командной работы, что особенно важно в наше время цифрового одиночества. Совместные игры в бассейне помогают детям учиться делиться, договариваться и решать конфликты мирным путем. Это особенно важно для развития эмоционального интеллекта и социальных навыков.
Укрепление иммунитета. Закаливание в бассейне укрепляет иммунную систему. Дети, привыкшие к перепадам температуры воды и воздуха, реже болеют и легче переносят простуды. Контраст температур способствует улучшению кровообращения и стимулирует обмен веществ. Это особенно важно для детей, которые часто болеют простудными заболеваниями.
Снижение стресса. Вода обладает успокаивающим эффектом. Плавание помогает снять напряжение и улучшить настроение. Это особенно важно для гиперактивных детей. Вода способствует расслаблению мышц и улучшению сна. Даже простое пребывание в воде снижает уровень кортизола, гормона стресса, что помогает детям чувствовать себя более спокойными и счастливыми. Научите детей делать «звездочку» на воде, когда ребенок спокойно лежит на поверхности, — это еще и научит его концентрации и управлению своим расслаблением.
Развитие навыков плавания. Раннее обучение плаванию может спасти жизнь. Дети, уверенно чувствующие себя в воде, менее подвержены риску утопления. Навыки плавания развивают уверенность в себе и чувство безопасности. Дети, которые рано учатся плавать, быстрее адаптируются к водной среде и чувствуют себя комфортнее в открытых водоемах.
Профилактика ожирения. Активные игры в бассейне помогают сжигать калории и поддерживать здоровый вес, что снижает риск ожирения и связанных с ним проблем. Плавание — один из самых эффективных способов сжигания калорий, при этом нагрузка на суставы минимальна. Это важно для детей, склонных к избыточному весу, так как помогает предотвратить развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Семейное времяпрепровождение. Бассейн — отличное место для семейных игр и укрепления семейных связей. Совместное время в воде сближает и создает незабываемые воспоминания. Водные игры и совместное плавание позволяют родителям и детям проводить больше времени вместе, что укрепляет семейные узы и создает теплую, дружескую атмосферу в семье.
Экологически чистый отдых. Вода из природных источников, таких как скважины, не содержит химических добавок, что делает купание более безопасным для чувствительной кожи детей. Натуральная вода минимизирует риск раздражений и аллергических реакций. Однако важно проводить регулярные проверки воды на содержание вредных веществ и соблюдать все санитарные нормы.
10 минусов бассейна на даче
Риск инфекций. Бассейны могут стать рассадником бактерий и вирусов. Без правильного ухода вода может стать опасной для здоровья детей, вызывая кишечные и кожные инфекции. Особенно опасны такие микроорганизмы, как кишечная палочка и легионелла. Регулярная дезинфекция и фильтрация воды — обязательные меры для предотвращения инфекций.
Аллергия на химикаты. Хлор и другие химические средства, используемые для очистки воды, могут вызвать аллергические реакции, раздражение кожи и глаз у чувствительных детей. У некоторых детей может развиться астма или экзема в результате длительного контакта с хлорированной водой. Существуют альтернативные методы очистки, такие как использование озона или ультрафиолетовых ламп, которые менее агрессивны.
Высокие затраты на обслуживание. Бассейн требует постоянных финансовых вложений. Это и затраты на воду, и химические средства, и расходы на электричество для фильтрации и подогрева воды. Регулярные проверки и обслуживание фильтров, насосов и систем подогрева также требуют времени и денег. Для некоторых семей это может стать значительным финансовым бременем.
Опасность утопления. Никогда нельзя оставлять детей без присмотра в бассейне! Даже небольшой домашний бассейн может стать причиной трагедии. По данным ВОЗ, утопление — третья по значимости причина смерти детей, особенный риск представляют дети до 5 лет. Чтобы избежать таких случаев, необходимо всегда присутствие взрослого и установка защитных ограждений или крышек на бассейн.
Проблемы с качеством воды. Вода из скважин может содержать большое количество железа и марганца, водопроводная — хлор, а речная вода часто бывает загрязнена органическими веществами и бактериями. Эти элементы могут вызывать раздражение и сухость кожи, аллергии и проблемы со здоровьем. Регулярные проверки и использование качественных фильтров помогут снизить риски.
Перепады температуры. Резкие изменения температуры воды и воздуха могут вызвать стресс для организма ребенка. Оптимальная температура воды для купания малышей составляет 26-30 °C, для детей постарше — 24-26 °C. Переохлаждение может привести к простудным заболеваниям и снижению иммунитета. Важно поддерживать стабильную температуру воды и избегать купания в слишком холодной или горячей воде.
Травмы и ушибы. С одной стороны, в бассейне безопаснее, но с другой — скользкие поверхности вокруг бассейна могут стать причиной падений и травм. Особенно опасны острые края и твердые покрытия. Использование специальных противоскользящих ковриков и установка поручней помогут снизить риск травм. Также важно учить детей правилам безопасного поведения вблизи бассейна.
Шум и беспокойство. Постоянный шум и активность вокруг бассейна могут нарушать покой и отдых других членов семьи или соседей. А также дети могут войти в раж, после чего их сложно бывает успокоить. Это может стать причиной конфликтов и неудобств, особенно в густонаселенных районах. Планирование и выделение определенного времени для игр в бассейне помогут минимизировать эти проблемы со стороны соседей, и убережет психику ребенка.
Экологические риски. Неправильное использование химических средств и фильтров может загрязнить окружающую среду. Попадание хлора и других веществ в почву и грунтовые воды небезопасно для экосистемы. Использование экологически чистых методов очистки и правильная утилизация химикатов помогут снизить негативное воздействие на окружающую среду. Также нужно продумать, куда вы будете сливать такие объемы воды.
Потребление воды. Заполнение бассейна требует большого количества воды. В засушливых регионах это может быть непрактично и неэкологично. Эффективное использование воды, такое как регулярное закрытие бассейна для уменьшения испарения и использование систем рециркуляции воды, помогут снизить водные затраты.
Как видите, бассейн для детей на даче или дома имеет свои плюсы и минусы. Важно взвесить все аргументы, оценить риски и преимущества и принять обоснованное решение.