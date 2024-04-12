Вопрос врачу: «Можно ли надевать линзы в сауну и бассейн?»

В повседневной жизни ношу очки: мне нравятся модные оправы. Но плавать в очках неудобно, а в сауне они и вовсе запотевают. Хочу попробовать контактные линзы. Можно ли их носить в бассейне и сауне?
Елена, 23 года
«Посещение бассейна и сауны для людей с нарушением зрения часто оборачивается проблемой. Ведь нужно снять очки и линзы, но без них двигаться некомфортно, а плавать — тем более. А если их не снимать?
Очки в бассейне как минимум можно потерять в воде. По этой причине люди нередко выбирают для плавания и похода в спа контактные линзы, ведь они надежно держатся на слизистой глаза. Это так, но единственная жидкость, которая безопасна для них, — чистый физраствор, в котором линзы замачиваются для очищения и увлажнения.
Водопроводная, речная или морская вода, попадая между линзой и роговицей, создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов. В результате можно получить:
раздражение глаз;
покраснение глаз;
бактериальные инфекции;
кератит (воспаление роговицы глаза).
Альтернатива — во время походов в сауну и бассейн все же надевать обычные очки. Но если это невозможно и во время плавания нужно оставаться в линзах, советую выбрать одноразовые линзы, а глаза обязательно защитить очками для плавания. Они должны плотно прилегать к коже и препятствовать проникновению воды. После выхода из бассейна и сауны линзы необходимо снять, очки вымыть и тщательно вытереть, а в глаза закапать антибактериальные или увлажняющие капли».
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