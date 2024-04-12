Вопрос врачу: «Можно ли надевать линзы в сауну и бассейн?»

Альтернатива — во время походов в сауну и бассейн все же надевать обычные очки. Но если это невозможно и во время плавания нужно оставаться в линзах, советую выбрать одноразовые линзы, а глаза обязательно защитить очками для плавания. Они должны плотно прилегать к коже и препятствовать проникновению воды . После выхода из бассейна и сауны линзы необходимо снять, очки вымыть и тщательно вытереть, а в глаза закапать антибактериальные или увлажняющие капли».