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Вопрос врачу: «Можно ли надевать линзы в сауну и бассейн?»

12 апреля 2024
аквапарк бассейн
Источник:
iStockphoto

В повседневной жизни ношу очки: мне нравятся модные оправы. Но плавать в очках неудобно, а в сауне они и вовсе запотевают. Хочу попробовать контактные линзы. Можно ли их носить в бассейне и сауне?

Елена, 23 года

Офтальмология

Офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»

«Посещение бассейна и сауны для людей с нарушением зрения часто оборачивается проблемой. Ведь нужно снять очки и линзы, но без них двигаться некомфортно, а плавать — тем более. А если их не снимать?

Очки в бассейне как минимум можно потерять в воде. По этой причине люди нередко выбирают для плавания и похода в спа контактные линзы, ведь они надежно держатся на слизистой глаза. Это так, но единственная жидкость, которая безопасна для них, — чистый физраствор, в котором линзы замачиваются для очищения и увлажнения.

Водопроводная, речная или морская вода, попадая между линзой и роговицей, создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов. В результате можно получить:

  • раздражение глаз;

  • покраснение глаз;

  • бактериальные инфекции;

  • кератит (воспаление роговицы глаза). 

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Альтернатива — во время походов в сауну и бассейн все же надевать обычные очки. Но если это невозможно и во время плавания нужно оставаться в линзах, советую выбрать одноразовые линзы, а глаза обязательно защитить очками для плавания. Они должны плотно прилегать к коже и препятствовать проникновению воды. После выхода из бассейна и сауны линзы необходимо снять, очки вымыть и тщательно вытереть, а в глаза закапать антибактериальные или увлажняющие капли».

Как правильно подобрать контактные линзы? Объяснение врача-офтальмолога читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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