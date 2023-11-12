Может быть у худеющих: эндокринолог рассказала, что такое демпинг-синдром

Пища существенно влияет на состояние здоровья, а желудок и кишечник тесно связаны со многими другими органами и системами. В пищеварительном тракте множество нервных окончаний, которые немедленно реагируют на поступление еды в желудок, формируя чувство сытости, удовлетворения.
Но бывают ситуации, когда после еды человек чувствует дурноту, потеет, бледнеет и чуть ли не теряет сознание. Это пугающее неприятное ощущение, которое может привести к потере веса и неврозам, связанным с приемом пищи. Подробности «Доктору Питеру» рассказала Анна Шавинина — врач-эндокринолог клиники «АБИА».
Эндокринолог клиники «АБИА»
Загадочный синдром
«Неприятные ощущения, возникающие после приема пищи, врачи называют демпинг-синдромом, — рассказывает врач. — Это целый комплекс симптомов и проявлений: быстрая утомляемость после еды, сердцебиение, дрожь, иногда синкопальные состояния (обмороки или предобморочные состояния). Распознать легкие формы демпинг-синдрома иногда непросто. Иногда их принимают за другие проблемы здоровья и не связывают с едой.
Два варианта проявления
Ранний демпинг-синдром случается из-за быстрого прохождения непереваренного содержимого желудка в тонкую кишку. Из-за этого появляются спастические боли в животе, урчание. Гиперосмолярность химуса (избыток ионов, соли) увеличивает отток плазмы из сосудистого русла, что сопровождается сердцебиениями, перебоями в сердце. Проще говоря, пищеварительная система оттягивает на себя воду из сосудов.
Поздний демпинг-синдром обусловлен неперевариванием углеводов, гиперинсулинемией и гипогликемией (низким сахаром крови). Сахар снижается менее чем до 2,8 ммоль/л. Появляются сердцебиение, чувство страха, головокружение, потеря сознания. Поздний демпинг-синдром объясняют выбросом вазоактивных веществ в кишечник — веществ, которые сокращают его стенки.
Ранний демпинг-синдром наступает через час после еды, а поздний — через 3 часа.
Причины появления
Точной теории возникновения демпинг-синдрома не существует. Но чаще всего подобные проблемы возникают у тех, кто перенес операции на желудке, кишечнике, в том числе для того, чтобы похудеть.
Предугадать, осложнится ли бариатрическая операция демпинг-синдромом у того или иного пациента, в настоящее время невозможно. Хотя попытки есть. Некоторые исследователи связывают его с наличием клеток в кишечнике, вырабатывающих серотонин.
Большое количество этих клеток усиливает риск появления демпинг-синдрома. Если они раздражаются избытком еды или определенных веществ в пище, могут возникать неприятные ощущения.
Важно наблюдение врача
Каждый пациент после бариатрической операции должен быть под наблюдением. Для диагностики демпинг-синдрома проводится тест с глюкозой. Иногда врачи проводят тест со смешанной едой, но он не так показателен и не включен в протоколы диагностики. После 8-часового голодания необходимо выпить 50 или 75 г глюкозы и оценить пульс. Если частота сокращений сердца повысилась на 10 ударов в течение часа, то тест считается положительным.
Также существует шкала самооценки симптомов сброса. При подтверждении более семи симптомов — утомляемость, сердцебиение, обмороки, ухудшение зрения и других — диагноз установлен.
Это можно лечить
Лечение начинают с корректировки диеты. Питание должно быть дробное, до 6 раз в день. Уменьшение числа углеводов с высоким гликемическим индексом будет очень важным моментом. От жидкости следует отказаться в течение получаса после еды. В основном рацион должен быть представлен белками и жирами. От молочных продуктов тоже стоит отказаться. Необходимо употреблять много клетчатки, что замедлит прохождение пищевого комка по кишечнику.
При сохранении демпинг-синдрома после корректировки диеты возможно назначение медикаментозного лечения. Назначают препарат, который замедляет прохождение по кишечнику пищи, уменьшает выброс гормонов кишечника, затормаживает опорожнение желудка. При неэффективности диеты и препаратов выполняют хирургическое лечение.
После операции — контроль эндокринолога
Демпинг-синдром может протекать и в легкой форме. Поэтому после выполнения бариатрических операций необходимо наблюдаться у эндокринолога, чтобы вовремя распознать данное осложнение и вовремя отреагировать.
Соблюдение правил в рационе после операции на желудке позволяет предотвратить демпинг-синдром и улучшить качество жизни пациента. Бариатрическая хирургия развивается стремительно последние 20 лет, модификация операций позволила пациентам комфортно чувствовать себя после операции.