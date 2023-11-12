Может быть у худеющих: эндокринолог рассказала, что такое демпинг-синдром

Каждый пациент после бариатрической операции должен быть под наблюдением. Для диагностики демпинг-синдрома проводится тест с глюкозой. Иногда врачи проводят тест со смешанной едой, но он не так показателен и не включен в протоколы диагностики. После 8-часового голодания необходимо выпить 50 или 75 г глюкозы и оценить пульс. Если частота сокращений сердца повысилась на 10 ударов в течение часа, то тест считается положительным.