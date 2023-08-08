Кровавые волдыри во рту: названо неожиданное последствие любви к жирной пище

Вы наверняка знаете о том, что жирная пища — не самая здоровая. Если с ней перебарщивать, будут проблемы и с печенью, и с сердечно-сосудистой системой. Однако это не единственное последствие страсти к фастфуду и копченой колбасе. Эксперты предупреждают: жирная еда потенциально может спровоцировать редкое состояние, когда во рту появляются кровавые волдыри. Называют эту болезнь буллезной геморрагической ангиной.
Именно это случилось с 50-летним жителем Японии.
Мужчина рассказал врачам, что уже 20 лет страдает от кровотечения в горле каждый раз, когда ест жареную жирную пищу, например свиные котлеты. Чтобы не сталкиваться с неприятным симптомом, он решил ограничить потребление подобной еды. Однако после того, как японец отобедал жареными пельменями, кровотечение возобновилось. И он все-таки решил обратиться за помощью к специалистам.
И не зря, врачи обнаружили у него аномальное скопление крови размером 17 мм в ширину и 18 мм в высоту на правой стороне глотки.
При этом его анализы крови были в пределах нормы. Поначалу врачи думали, что дело в болезни Виллебранда — это наследственное заболевание, при котором нередко возникают спонтанные кровотечения. Однако этот недуг не провоцирует появления кровянистых пузырей. В итоге у японца диагностировали буллезную геморрагическую ангину.
Кровотечение при этом недуге проходит в течение дня, а волдыри заживают за неделю и не образуют рубцов. И действительно, врачи отметили, что кровотечение у мужчины остановилось в течение суток. Волдыри обычно не требуют лечения и заживают сами собой. Однако в некоторых случаях крупные волдыри способны мешать нормальному дыханию.
Пузыри с кровью могут развиваться в любом возрасте, но чаще всего они встречаются у людей в возрасте 55 лет, пишет
Кстати
Совсем без жиров наш организм не сможет, но здоровые жиры мы получаем вовсе не из жареных сосисок. О том, где искать полезные жиры и как понять, что с жирной пищей вы перебарщиваете, можно узнать ЗДЕСЬ.
А о том, какие лайфхаки при готовке помогут сделать любое блюдо менее жирным, можно узнать ЗДЕСЬ.