Кровавые волдыри во рту: названо неожиданное последствие любви к жирной пище

Вы наверняка знаете о том, что жирная пища — не самая здоровая. Если с ней перебарщивать, будут проблемы и с печенью, и с сердечно-сосудистой системой. Однако это не единственное последствие страсти к фастфуду и копченой колбасе. Эксперты предупреждают: жирная еда потенциально может спровоцировать редкое состояние, когда во рту появляются кровавые волдыри. Называют эту болезнь буллезной геморрагической ангиной.