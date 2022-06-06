Боль в животе, проблемы со стулом — такими симптомами хоть раз в жизни «похвастался» каждый ребенок. С подобными жалобами можно столкнуться, даже просто облизав грязные руки, что уж говорить о несвежей пище или вирусах. Но не всегда диагноз очевиден без тщательного осмотра и «досмотра».

На днях в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий спасли 8-летнего мальчика. Ребенок поступил с предварительным диагнозом «гастроэнтерит». Картина была вполне очевидна.