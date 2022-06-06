Боль в животе, проблемы со стулом — такими симптомами хоть раз в жизни «похвастался» каждый ребенок. С подобными жалобами можно столкнуться, даже просто облизав грязные руки, что уж говорить о несвежей пище или вирусах. Но не всегда диагноз очевиден без тщательного осмотра и «досмотра».
На днях в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий спасли 8-летнего мальчика. Ребенок поступил с предварительным диагнозом «гастроэнтерит». Картина была вполне очевидна.
Детский хирург, доктор медицинских наук.
- Мальчик жаловался на боль в животе и расстройство стула, — рассказал «Доктору Питеру» заведующий хирургическим отделение №57 Центра высоких медицинских технологий, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Михаил Щебеньков. — Изначально ему поставили гастроэнтерит, а после выполнения обзорных снимков обнаружили магниты в переходе из тонкой кишки в толстую.
Можно считать, что эти снимки буквально спасли жизнь мальчику. 15 шариков плотно спаялись друг с другом. Естественным путем они вышли бы вряд ли, а вред могли причинить очень серьезный.
- Шариковые магниты — самые опасные предметы, которые глотают дети, — объяснил Михаил Щебеньков. — Когда внутрь попадают больше двух шариков, они становятся потенциальной опасностью повредить стенки кишечника, так как через стенки магниты могут притягиваться, формировать пролежни и вызывать воспаление брюшной полости.
Чаще всего с «лишним» содержимым кишечника в больницу попадают дети до трех лет. У врачей существует даже свой «рейтинг» самых часто встречающихся предметов. Как оказалось, на первом месте — различные монеты.
- Но они не так опасны, так как обычно выходят естественным путем, — рассказал хирург.
А вот иголки, рыбные кости и другие остроконечные предметы отнюдь не безобидны, так как могут нарушать кишечную стенку с развитием воспаления. Еще среди «популярных» и очень опасных предметов в списке врачей — батарейки.
- Они могут давать ожог стенок кишечника, вплоть до перфорации, — предупреждает Михаил Щебеньков.
Если совсем маленькие дети глотают монетки и шарики, то у подростков из кишечника чаще всего достают сережки для пирсинга. Если у серьги на языке, на щеке или в губе сломан или недостаточно плотно закрыт замок — ее легко проглотить.
Кстати, есть у врачей и рейтинг самых необычных предметов, которые приходилось доставать из детей: пипетки, шарик из полимера — «попрыгунчик» и градусники. В последнем случае чаще виноваты родители, которые переусердствуют в измерении температуры ректально.
Обнаружить, что ваш ребенок что-то проглотил, не так уж и просто.
- В первую очередь, родители должны обратить внимание на пропажу мелкого предмета, — говорит хирург Щебеньков. — Симптомы проглатывания могут быть разные, и боль в животе может проявляться не сразу, иногда в течение суток и более.
Лучше по возможности вообще не использовать магнитные конструкторы и игрушки, где есть «таблеточные» батарейки.