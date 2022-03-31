Глотают монеты и даже зубные щетки

Об опасности магнитных игрушек для малышей врачи твердят уже давно и просят родителей не покупать их, а если есть старшие дети, следить, чтобы игрушки хранились в недоступном для малышей месте. Попавшие в ЖКТ магниты и батарейки могут вызвать перфорации стенки и довести до перитонита. Несмотря на все предупреждения врачей, пострадавших меньше не становится. Недавно, например, был случай с двухлетней девочкой, у которой из-за проглоченной батарейки развился некроз пищевода — малышка не могла нормально дышать.

Петербургские дети тоже нередко попадают в больницу с инородными предметами в животе. Как ранее рассказывал Геннадий Иванов, заведующий отделением эндоскопии Детской городской больницы №5 им. Филатова, каждый день срочная помощь врачей требуется минимум 5 детям с подозрением на инородные предметы в ЖКТ.

По словам врачей ДГБ №5, одна из самых частых причин обращения к врачам — монеты различного достоинства. Также в стационар на Бухаресткой доставляли пациентов с проглоченными батарейками-таблетками, булавками, ложками. Были даже пострадавшие от зубных щеток и ртутного градусника (медицинский прибор, кстати, врачи достали из пациента в целости и сохранности).

Достают инородные предметы из желудка, как правило, с помощью эндоскопического оборудования, поэтому уже через несколько часов после операции некоторых могут отпустить домой. Намного дольше может занять лечение химических ожогов слизистой от батареек и бытовой химии, которые могут вызвать перфорацию кишечника или желудка. По словам врачей, самым тяжелым пациентом отделения был ребенок, проглотивший более 40 деталей магнитного конструктора.