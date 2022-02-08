Офтальмологи детской Морозовской больницы в Москве совершили настоящее чудо — они спасли зрение четырехлетнего мальчика. Малыш пострадал во время игры в дартс — Старший брат пострадавшего случайно покалечил мальчика, когда метнул очередной дротик. Ребенка сразу же отвезли в больницу.
При поступлении в стационар в ходе исследования выяснилось, что вся передняя камера глаза была заполнена кровью, также сильно повреждены роговица и внутренняя часть. Ребенка немедленно увезли в отделение микрохирургии глаза, где провели первичную хирургическую обработку и сделали операцию по восстановлению пострадавшего глаза.
«Во время операции мы аккуратно отделили радужку и заправили ее обратно, затем зашили рану. Потом через дополнительный разрез промыли камеру от сгустков крови и фибрина, расправили радужку. Вмешательство проводили максимально щадящим способом, чтобы не задеть хрусталик. Утром — через несколько часов после операции — ребенку сделали УЗИ глаза, после чего он на протяжении нескольких дней находился на лечении в нашем отделении», —
Мальчик быстро пошел на поправку. Через месяц после операции ему сняли швы, зрение полностью восстановилось.
Как отмечают специалисты Морозовской детской больницы, ранение глаза дротиком для игры в дартс — довольно частый вид травмы у детей дошкольного возраста. При несвоевременном обращении за медицинской помощью он может привести к потере зрения и даже глаза.
Как отметила врач, на успех лечения повлияло то, что от момента травмы до начала оказания медицинской помощи прошло совсем немного времени, поэтому зрительные функции удалось полностью восстановить. Поэтому если вы или ваш ребенок получили травму — не тяните с визитом к врачу. Не надо ждать «до утра» и думать, «что все само пройдет». Обязательно покажитесь специалисту — врач проведет осмотр и исключил все возможные риски.
Дети часто получают серьезные травмы во время игр, которые, казалось бы, совсем безобидны. Иногда малышей могут травмировать домашние животные. «Доктор Питер» писал об одной такой «безопасной» игре с питомцем: ребенок решил поиграть с домашней крысой, но грызун внезапно резко подпрыгнул, угодив своим носом прямо в глаз мальчику.
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