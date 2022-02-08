Офтальмологи детской Морозовской больницы в Москве совершили настоящее чудо — они спасли зрение четырехлетнего мальчика. Малыш пострадал во время игры в дартс — Старший брат пострадавшего случайно покалечил мальчика, когда метнул очередной дротик. Ребенка сразу же отвезли в больницу.

При поступлении в стационар в ходе исследования выяснилось, что вся передняя камера глаза была заполнена кровью, также сильно повреждены роговица и внутренняя часть. Ребенка немедленно увезли в отделение микрохирургии глаза, где провели первичную хирургическую обработку и сделали операцию по восстановлению пострадавшего глаза.