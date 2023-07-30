Когда вздутие живота может может сигналить об опухоли в организме? Отвечает врач

Поэтому, если вы стали замечать, что вздутие живота стало привычным состоянием, не тяните с походом к врачу. Особенно стоит тревожиться, если вы страдаете от этой проблемы в течение трех недель, а изменение пищевых привычек и образа жизни никак ее не решают, заключила Дебора Ли.