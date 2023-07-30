Когда вздутие живота может может сигналить об опухоли в организме? Отвечает врач

Когда живот вздувается и появляется чувство, будто вас распирает изнутри, то от этого ощущения хочется избавиться как можно скорее. Зачастую проблема вздувшегося живота возникает из-за неправильного питания: в кишечнике скапливаются газы, человек может страдать от метеоризма и легкой слабости.
Само по себе вздутие живота неопасно. Зачастую следует начать следить за своим рационом, как можно больше двигаться, и проблема разрешается сама собой. Но есть случаи, когда вздувшийся живот — это весомый повод показаться врачу.
По словам доктора Деборы Ли, вздутие живота может быть одним из первых симптомов онкологии. Чаще всего это относится к:
раку поджелудочной железы;
раку кишечника.
«При раке яичников вздутие живота часто является одним из самых ранних признаков, но за ним могут последовать и другие симптомы. Женщина может начать страдать от боли в животе, потери аппетита или же быстрого чувства насыщения. Появляются частые позывы к мочеиспусканию», —
Если говорить о раке поджелудочной железы, то здесь помимо вздутия уже другие тревожные симптомы: чересчур быстрое насыщение, жалобы на метеоризм и частую отрыжку. Не исключены постоянная усталость, пожелтение кожи, озноб или лихорадка.
Рак кишечника — это один из самых скрытых видов онкологии, потому что на ранних стадиях он зачастую о себе никак не заявляет. Поэтому стоит обратить внимание на следующие красные фраги:
изменение туалетных привычек: стул стал жидким, появились запоры (ходите в туалет реже 2-3 раз в неделю) или есть ощущение, что кишечник не опорожняется полностью;
потеря веса;
кровь в кале;
постоянная усталость;
боль или уплотнение в заднем проходе.
Поэтому, если вы стали замечать, что вздутие живота стало привычным состоянием, не тяните с походом к врачу. Особенно стоит тревожиться, если вы страдаете от этой проблемы в течение трех недель, а изменение пищевых привычек и образа жизни никак ее не решают, заключила Дебора Ли.
Какие еще могут быть причины вздутия
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питанияЛичный сайт
Много соли
Она провоцирует задержку жидкости в организме. И дело может быть даже не в том, что мы пересаливаем пищу, соль может содержаться в избытке в некоторых продуктах: солениях, колбасе, картошки фри, консервированных продуктах, чипсах.
Избыток фруктов
Это не вредно в целом для организма, но может спровоцировать вздутие живота, особенно если вы едите много черешни, яблок, арбуза, дыни, сухофруктов, груши, манго или винограда. Попробуйте разделить фрукты на несколько порций, чтобы не съедать все зараз.
Гормональные изменения
Одна из причин, влияние которой можно снизить, но не избавиться полностью. В период ПМС вздутый живот иногда становится неизбежным злом.
Молочные продукты
Тут многое зависит от того, сколько вы съели и что именно съели. Нет необходимости полностью отказываться от молочных продуктов, однако стоит определиться с допустимой порцией. Кто-то спокойно выпивает стакан молока и не мучится животом, а кому-то следует ограничиться двумя глотками.
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