Сам по себе загар — это защитная реакция кожи на агрессивное воздействие солнечных лучей. В итоге в эпидермисе вырабатывается меланин. Он не только защищает кожу, но и придает ей приятный коричневый оттенок. Между тем не всем загар полезен. Особенно осторожными надо быть людям с бледной кожей. Если в семье были случаи онкологических заболеваний, то длительное нахождение на солнце также не рекомендуется.
Врач антивозрастной медицины, косметолог, дерматолог и специалист в области питания Сабина Байрамова знает, как правильно загорать, чтобы солнечные лучи нанесли меньший вред здоровью, а загар получился ровный. Для этого необходимо соблюдать несколько важных правил.
врач антивозрастной медицины, дерматолог, косметолог, специалист в области питания
Контролируйте время
Если вы только приехали на море и начинаете загорать, то не спешите приобрести полный и глубокий загар за один подход. Вы непременно обгорите, что доставит сильный дискомфорт и может навредить здоровью.
Длительное нахождение на солнце, особенно если долго не загорали, приводит к тому, что кожа испытывает сильный стресс. Вы буквально заставляете организм страдать, находиться в экстремальных условиях. Поэтому выходить на солнце надо постепенно, подвергая тело кратковременному воздействию солнечных лучей. В этом случае риск ожогов минимален, сильного покраснения и отслаивания кожи удастся избежать, а загар ляжет ровно.
Первый сеанс — примерно полчаса. Кожа должна привыкнуть к воздействию солнца. Позагорали немного, и отошли в тень. Если кожа начала краснеть, необходимо уйти с солнца.
Загорать надо либо с утра, до 10 часов, либо после 16 часов. Полуденное солнце излишне агрессивное, риск получить ожоги максимален.
Пользуйтесь защитой
Не стоит пренебрегать солнцезащитным кремом. Особенно важно это для тех, кто еще не имеет никакого загара, то есть кожа наименее защищена от агрессивного воздействия ультрафиолетовый лучей. Крем понадобится с защитой SPF от 30 и выше. Кремы с более низкими показателями не защитят от агрессивного воздействия солнечных лучей.
Наносится крем за 15-20 минут до выхода на солнце. Средство необходимо распределить равномерно. Процедуру повторить после плавания. Если сильно вспотели, прошло 2–3 часа, то рекомендуется обновить крем, так как его защитные свойства теряются.
Наблюдайте за самочувствием
Если ощущается головокружение, поднимается температура тела, появилась головная боль, озноб, следует срочно уйти в тень. Также необходимо наблюдать за состоянием кожи. Если появились покраснения, важно уйти с солнца, чтобы не получить глубокие ожоги. Отдельно стоит сказать о том, что необходимо наблюдать за кожей, родинками, отмечать, не изменился ли их размер, цвет. Насторожить должны и непонятные пятна. При любых изменениях кожи необходимо обратиться к врачу и избегать длительного нахождения на солнце.
Большая ошибка — лежать на пляже, пока кожа не станет красной. В этом случае ожогов не избежать, и верхний слой может начать слезать. В этом случае за кожей нужен особый, бережный уход.
Соблюдайте питьевой режим
Пить воду обязательно. Желательно, чтобы она была негазированная. Лучше — чистая вода, а не различного рода напитки. Противопоказан и алкоголь. Вода предотвращает излишне пересыхание кожи, перегрев организма, обезвоживание, так как на жаре мы сильно потеем и теряем большое количество влаги.
Избегать необходимо слишком холодной жидкости, лучше, если она будет той же температуры, что и окружающая среда, или чуть прохладнее, но не ледяная.
Ухаживайте за кожей после солнечных ванн
Во время загара кожа подвергается агрессивному воздействию ультрафиолета. Теряется влага, могут появиться морщины, ожоги, покраснение, отслоение кожи. Поэтому после того, как вернулись с пляжа, важно уделить внимание бережному уходу. Необходимо нанести увлажняющий крем, который напитает кожу влагой, восстановит ее защитные функции.
Во время принятия душа не стоит использовать жесткую мочалку, слишком агрессивные средства. Если обнаружили покраснение, ожоги, используют специальные успокаивающие средства. Повторно загорать можно после того, как покраснение прошло.