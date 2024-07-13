Сам по себе загар — это защитная реакция кожи на агрессивное воздействие солнечных лучей. В итоге в эпидермисе вырабатывается меланин. Он не только защищает кожу, но и придает ей приятный коричневый оттенок. Между тем не всем загар полезен. Особенно осторожными надо быть людям с бледной кожей. Если в семье были случаи онкологических заболеваний, то длительное нахождение на солнце также не рекомендуется.