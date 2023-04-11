Как проверить свежесть яиц, надо ли выбирать чистые и еще 3 важных вопроса в канун Пасхи

«У всех яиц есть шанс быть зараженными вредными бактериями, такими как сальмонелла, которые могут вызвать пищевое отравление и привести к серьезным проблемам со здоровьем, — говорит врач Ирина Юзуп. — Несмотря на то что мы обрабатываем яйца перед употреблением, грязная скорлупа пачкает руки при готовке, столовые приборы (например, нож, которым мы разбиваем яйцо). А если мы это яйцо моем, капли воды, которые разлетаются на поверхности, также могут стать распространителями бактерий».