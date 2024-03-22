Как поменять поликлинику по ОМС в 2024 году: пошаговая инструкция от медстраховщиков

«Есть базовая программа государственных гарантий, она едина для всей страны, в рамках нее определены очень широкие возможности получения медпомощи. Но в каждом регионе есть и территориальная программа, которая может быть чуть шире, но не меньше по объемам медпомощи, чем базовая. Оплату медицинской помощи и проверку качества ее оказания осуществляют страховые медицинские организации. Если в регионе не работает страховая медицинская организация, которая выдала вам полис ОМС, оплату будет производить Территориальный фонд ОМС в рамках базовой программы. Отказать в прикреплении к конкретной поликлинике вам в этом случае не могут. И в случае отказа вам нужно получить от медицинской организации соответствующее письмо об отказе с указанием причины, а затем обратиться непосредственно в Территориальный фонд ОМС для решения этой ситуации», — разъясняет Михаил Пушков.