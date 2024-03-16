Как на самом деле надо мыть мясо и яйца перед готовкой, рассказал врач Шаповалов

«Так что предварительной обработкой мяса перед готовкой пренебрегать точно не стоит, — считает врач. — При этом его лучше не просто мыть, а замачивать в воде примерно на 15–20 минут. Это поможет не только смыть загрязнения и посторонние частички (например, осколки костей или хрящиков), но и очистить продукт от излишков консервантов и антибиотиков, которые может использовать производитель».