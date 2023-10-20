Сколько красного мяса в неделю есть вредно для здоровья, выяснили в Гарварде

Употребление красного мяса может спровоцировать развитие диабета второго типа. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Их выводы опубликованы в Американском журнале клинического питания.
Ученые проанализировали данные о здоровье и привычках в питании более 200 тысяч пациентов — наблюдали за ними в течение 36 лет. Оказалось, что любители красного мяса — как в жареном, тушеном и вареном виде, так и в виде котлет, сосисок, колбас и пельменей — рискуют заработать диабет второго типа.
«Мы полностью подтверждаем диетические рекомендации ограничить употребление красного мяса — как переработанного, так и в натуральном виде», — заявил автор исследования Сяо Гу в своем
Выводы ученых
Две порции красного мяса в неделю повышают риск развития диабета второго типа на 62%, каждая дополнительная порция обработанного мяса увеличивает шансы еще на 46%, необработанного — на 24%. Поэтому стоит придерживаться «дозы» в объеме одной порции мяса в неделю, чтобы «оптимизировать здоровье», делают выводы ученые.
Одной порцией исследователи называют 28-45 г обработанного красного мяса и 85 г — готового необработанного.
Ученые отмечают, что замена мяса на другой источник белка, например на бобовые, снижает риск диабета второго типа на 30%.
О вреде красного мяса
Красное мясо уже давно демонизируют из-за того, что его чрезмерное употребление может повысить риск сердечных заболеваний, рака и ранней смерти. При этом натуральное мясо — отличный источник белка, витаминов и минералов, таких как железо, цинк, витамины группы B.
В последнее время часто можно встретить мнение о том, что отказ от мяса — здоровое и правильное решение. Однако, например, эндокринологи предупреждают: дефицит белка может буквально доконать вашу щитовидную железу. Поэтому важно очень тщательно продумывать свой рацион питания и не отказываться от мяса полностью.
Полезная альтернатива
В качестве замены красному мясу врачи советуют выбирать курицу или индейку.
Так, индюшатина — это диетическое мясо, в нем мало жира и есть витамины Е и А, а также антиоксиданты. А еще в индейке много натрия, и она не требует сильного досаливания. Также считается, что в ней больше железа, чем в курице, и достаточно кальция, предупреждающего остеопороз.
Куриное мясо тоже очень полезно. Белок его легкоусваиваемый, в нем много витамина А, около 92% всех аминокислот, которые нужны организму.