Сколько красного мяса в неделю есть вредно для здоровья, выяснили в Гарварде

Так, индюшатина — это диетическое мясо, в нем мало жира и есть витамины Е и А, а также антиоксиданты. А еще в индейке много натрия, и она не требует сильного досаливания. Также считается, что в ней больше железа, чем в курице, и достаточно кальция, предупреждающего остеопороз.