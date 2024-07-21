Испытание летом: что делать, если сломал, сколол или вывихнул зуб

Взрослым, подросткам и детям всегда нужно быть аккуратными с летними видами спорта, такими как катание на велосипеде, самокатах любого типа, роликовых коньках. Это связано с тем, что при падении с них на землю или асфальт часто случаются травмы зубов и челюстей, серьезные повреждения черепа и лица, которые могут привести к перелому челюстей.