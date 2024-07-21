Испытание летом: что делать, если сломал, сколол или вывихнул зуб

В летний период наши зубы могут подвергаться большим опасностям за счет изменения образа жизни и питания. Обилие сладких и кислых продуктов, напитков, обезвоживание, изменение составе слюны — все это влияет на состояние зубов. Не стоит забывать об активности, которая при нарушении правил безопасности может приводить к травмам лица, челюстей и зубов.
Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Delfi clinic
Травмы зубов и челюстей
Взрослым, подросткам и детям всегда нужно быть аккуратными с летними видами спорта, такими как катание на велосипеде, самокатах любого типа, роликовых коньках. Это связано с тем, что при падении с них на землю или асфальт часто случаются травмы зубов и челюстей, серьезные повреждения черепа и лица, которые могут привести к перелому челюстей.
Это опасная, серьезная травма, которую необходимо лечить. Но всегда важно помнить: из-за линии перелома, возможно, даже придется удалять зуб или несколько, если эта линия проходит по зубу. А если этот зуб будет воспаляться и не давать заживать линии перелома, тогда его однозначно нужно будет удалять.
Такие переломы, которые возникают в результате травматических воздействий, падений, ударов в лицо, лечатся путем связывания между собой челюстей. Либо практикуется установка титановых мини-пластин. Это оперативное вмешательство, которое проводится под наркозом. А связывание челюстей может быть выполнено несколькими способами, в том числе с использованием шин.
В случае подобных травм и их последствий страдает в первую очередь пародонт — ткани, окружающие зубы. Во-вторых, невозможно адекватно почистить зубы — шины ставятся на срок от месяца до двух.
Вывих
Крайне неприятной может быть история при вывихах зубов. Это тоже последствие летних травм, в том числе при занятиях спортом. Поврежденный зуб врачи ставят на место и, соответственно, жестко его фиксируют. Это может быть как гладкая шина, так и конструкция по типу проволочного ортодонтического ретейнера.
Скол
Летом чаще могут возникать различные переломы и сколы зубов. Если скол происходит в пределах эмали зуба или даже задет дентин, тогда это абсолютно нестрашно: для устранения проблемы проводится банальная реставрация. Если же вскрыт нерв зуба, повреждена пульпа, то придется удалить нервы, канал запломбировать и эстетически восстановить этот зуб.
Сломали? Решается индивидуально
Если произошел отлом полностью всей коронковой части зуба, проводятся аналогичные действия. Врачи удаляют нерв, потом укрепляют зуб и далее восстанавливают его красивой керамической коронкой.
Но если перелом корня произошел в области верхней половины корня, ближе к коронке зуба, то, к сожалению, такой зуб подлежит удалению и установке дентального имплантата. Если произошел продольный перелом зуба, то есть вдоль корня зуба, такой зуб тоже удаляется и ставится имплантат.
А вот если перелом корня произошел в области нижней трети, тогда этот зуб оставляют под наблюдением. Все зависит от того, пострадал или нет сосудистый нервный пучок. При благоприятном развитии событий зуб никак не будет беспокоить, при негативном — станет болеть, и придется удалить нерв из этого зуба.