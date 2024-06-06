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35-летний мужчина закашлялся и сломал бедро

Житель Китая умудрился сломать самую крепкую в организме кость — бедренную, причем он не упал и не получил травму. Так случилось потому, что мужчина много лет пил только газировку.

6 июня 2024Обсудить
перелом, бедро, газировка, кости, остеопороз
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iStockphoto

Сломать кость можно во время приступа сильного кашля. Такое случилось с 35-летним жителем китайского города Фучжоу. Это кажется невероятным, но мужчина получил перелом бедренной кости, сильно закашлявшись. Случай описан в одном из китайских новостных изданий со ссылкой на врачей.

Была причина

35-летний китаец почувствовал невыносимую боль в ноге после того, как его накрыл мучительный приступ кашля. Мужчина тут же отправился в больницу. Врачи диагностировали у него перелом бедренной кости. Это самая прочная костная структура в человеческом теле. Медики признались, что были очень удивлены и недоумевали, как такое могло случиться, ведь мужчина не попадал в аварию, не получал сильного удара и не падал с высоты.

Оказалось, что перелом бедра мужчина получил из-за повышенной хрупкости костей. Произошло это потому, что в течение пяти лет он вместо воды пил исключительно газировку. Врачи провели анализ плотности и массы костей пациента и пришли в ужас. Показатели соответствовали тем, что могли бы быть у 80-летнего старика.

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Вред газировки

Если чрезмерно увлекаться сладкими газированными напитками, есть риск, что организм будет страдать от нехватки кальция. Ученые связывают негативный эффект с лимонной или ортофосфорной кислотами в таких напитках, а также с большим количеством сахара. Он обладает осмотическим эффектом, увеличивая наряду с содержащимся в некоторых газировках кофеином потери кальция с мочой.

Содержащиеся в газировке соли фосфорной кислоты приводят в итоге к избытку фосфора в рационе, что негативно влияет на усвоение кальция, отвечающего за плотность костей. Лишенные минерала кости начинают болеть, резко повышается риск перелома и его серьезных последствий.

Так, исследование, опубликованное на Pubmed, которое проводилось с участием более 70 тысяч женщин в постменопаузе, показало, что у тех, кто выпивал более 2 порций газированных напитков в день, риск перелома бедра был на 26% выше, чем у женщин, которые от них отказались.

Кстати, усвоение кальция могут нарушать и такие продукты, как сахар, мед, изделия из пшеничной муки, особенно выпечка с пальмовым маслом.

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Они вымывают кальций из организма

Врачи советуют отказаться от очень соленых продуктов, если хотите сохранить крепкие кости и зубы. Избыточное потребление соли провоцирует потерю минералов, отвечающих за прочность костей.

Не стоит увлекаться и кофе, даже с молоком. Потребление кофеина ведет к снижению плотности костной ткани из-за мочегонного эффекта. Каждые 100 мл напитка стимулируют выведение 6 мг минерала.

Автор текста:Анна Майская
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