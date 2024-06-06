35-летний мужчина закашлялся и сломал бедро

35-летний китаец почувствовал невыносимую боль в ноге после того, как его накрыл мучительный приступ кашля. Мужчина тут же отправился в больницу. Врачи диагностировали у него перелом бедренной кости. Это самая прочная костная структура в человеческом теле. Медики признались, что были очень удивлены и недоумевали, как такое могло случиться, ведь мужчина не попадал в аварию, не получал сильного удара и не падал с высоты.