Онколог Каспаров объяснил, в каких случаях травма может стать причиной рака

Как говорят специалисты, в развитии рака трудно выделить какой-то один фактор риска. Как правило, опухоли возникают под влиянием набора причин. В некоторых случаях может быть виновата даже рядовая травма.
Как рассказал Борис Каспаров, заместитель главного врача НМИЦ онкологии им. Петрова по амбулаторной помощи, случаи, когда на фоне травм развиваются онкологические заболевания, действительно бывают.
Онколог, заместитель главного врача НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова по амбулаторной помощи, кандидат медицинских наук
«Чаще всего уже есть какие-то предпосылки для развития болезни, либо на фоне травм развиваются очаги хронической инфекции. К примеру, после повреждения костей на фоне остеомиелита или у лежачих пациентов с пролежнями. Доброкачественные образования редко перерождаются в злокачественные, но травма может способствовать этому процессу», —
Особенно опасны в этом плане родинки, или, как говорят врачи, гиперпигментные невусы. Человек может ненамеренно, но регулярно их повреждать, в результате чего возникает так называемая хроническая травматизация. Она-то и может запустить раковый процесс.
«К примеру, пациентке с невусами по линии бюстгальтера мы рекомендуем их удалить, так как в этих местах происходит постоянное травмирование невусов», — добавил специалист.
Когда травма — повод идти к онкологу
Конечно, не надо бежать к онкологу после любой травмы, к этому специалисту стоит сразу обращаться только в определенных случаях. По словам Бориса Каспарова, это необходимо, когда травмирован участок тела, где есть какое-либо новообразование, о котором знают пациент и его лечащий врач.
«Например, у человека ангиолипома почки, он поскользнулся, упал на бок. Ангиолипома порвалась, и все забрюшинное пространство заполнила кровь. У нас такие случаи были», — уточнил эксперт.
Другие факторы риска
Основной причиной появления рака специалисты называют генетические мутации. Однако мутация происходит не сама по себе, а под воздействием определенных факторов риска. Среди них врачи выделяют:
наследственную предрасположенность;
курение;
нездоровое питание. К примеру, избыток в рационе пищи, содержащей нитриты, нитраты, нитрозамины, полициклические ароматические углеводы, большое количество животных жиров, а также недостаток растительной клетчатки и витаминов;
близкий контакт с токсичными веществами;
радиацию, в том числе солнечную (избыток ультрафиолета);
экологическую обстановку в месте проживания (грязные воздух и вода);
гормональные нарушения;
пожилой возраст;
некоторые вирусы. На сегодня известно о семи вирусах, которые при определенных обстоятельствах могут способствовать развитию рака;
избыточный вес. Согласно последним исследованиям, проведенным в США, риск развития онкологических заболеваний повышается в среднем на 10% в расчете на каждые 5 кг, превышающих нормальный вес для конкретного человека.