Онколог Каспаров объяснил, в каких случаях травма может стать причиной рака

«Чаще всего уже есть какие-то предпосылки для развития болезни, либо на фоне травм развиваются очаги хронической инфекции. К примеру, после повреждения костей на фоне остеомиелита или у лежачих пациентов с пролежнями. Доброкачественные образования редко перерождаются в злокачественные, но травма может способствовать этому процессу», — объясняет Борис Каспаров на странице центра в соцсети «ВКонтакте».