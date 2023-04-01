Иммунолог Андреев назвал 8 вещей, без которых поход в баню будет бесполезным

Попариться в баньке или погреться в сауне стало модным трендом. Считается, что достаточно туда отправиться, чтобы существенно улучшить свое здоровье. Но не все так просто. Чтобы от банных процедур получить максимальный эффект, нужно знать, что брать с собой и каким правилам следовать при посещении парилки и после нее. Об этом «Доктор Питер» поговорил с терапевтом, аллергологом-иммунологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александром Андреевым.
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Польза бани
Регулярные банные процедуры помогают омолодить тело, успокоить нервы, они добавляют сил и бодрости, стимулируют обмен веществ и выведение продуктов метаболизма. Кроме того, поход в баню способен помочь в лечении некоторых патологий кожи, респираторного тракта и нервной системы, поддержать иммунитет и снизить вес.
Но чтобы в полной мере реализовать все эффекты, при этом не навредив здоровью, важно правильно ходить в баню, особенно если раньше это не было одним из главных ваших ритуалов.
Как выбирать банный веник
Самое основное, с чем ассоциируется русская баня, — это веник. Для изготовления веников используют ветви разных видов деревьев. Чаще всего применяют дубовые, березовые, эвкалиптовые, липовые, хвойные. Иногда веник может состоять из нескольких растений. Его подбор должен соответствовать ожидаемому лечебно-профилактическому эффекту. При этом все веники стимулируют кровообращение, массируют кожу, насыщают воздух фитонцидами растений, полезными испарениями.
Эффекты веников по виду растений
Березовый — устраняет болезненность суставов и мышц, расширение стенок бронхов, заживляет мелкие кожные повреждения.
Дубовый — уменьшает сальность кожи, повышает ее упругость, снимает стресс, расслабляет.
Липовый — стимулирует выделение мочи почками, уменьшает отечность, устраняет головную боль.
Эвкалипт и хвойные веники помогают в лечении простуды, улучшают дыхание.
Чем в бане защитить голову и руки
Чтобы не получить травм и ожогов, а также перегрева головы, необходимо выбрать для бани правильную шапочку и рукавицы. Их обычно выполняют из войлока: он хорошо защищает голову от перегрева, а руки — от мозолей и мелких царапин от веника.
Важно всегда надевать хотя бы шапочку при входе в парилку, в противном случае можно получить тепловой удар. Оптимально, если шапочка будет в форме колокола: так она закрывает не только волосы, но и уши, которые тоже сильно греются.
Почему надо снимать все украшения
Перед походом в баню стоит снять с себя все украшения, включая пирсинг. В парилке металлы сильно нагреваются и могут спровоцировать ожоги тела. Серьги, цепочки, пусеты, браслеты и кольца нужно оставить за дверями парилки.
Как подготовить веник
Сухим веником париться нельзя, его заранее запаривают, обдавая кипятком или опуская в очень горячую воду в тазике. Можно также положить веник в плотный пакет, залить кипятком, завязать и положить на нижнюю полку в бане на 15–20 минут. После этого он готов к использованию.
Не забудьте простыни и полотенце
В парилке и комнате отдыха вам понадобятся простыни — две штуки. Одну стелют на полку, другой закрывают тело при выходе. Можно заменить простыни банными полотенцами. Они могут быть вафельными или махровыми — важно, чтобы они хорошо впитывали воду. Отличная вещь для домашней бани — вафельные халаты: их удобно надевать, выходя из парилки, они быстро сохнут и отлично впитывают воду.
Шлепанцы обязательны!
Вне зависимости от того, домашняя это баня или общественная, на ногах должны быть шлепанцы или тапочки. Ходить босыми по полу бани негигиенично. Мало того, что можно поскользнуться на плитке, так есть еще большая вероятность подхватить грибок.
Не забывайте про напитки
В бане человек активно потеет, можно потерять за 3–4 часа процедуры до полутора и более литров пота. Поэтому важно полноценно восполнять потери жидкости. Особенно полезны травяные чаи с ромашкой, мятой, фенхелем, липовым цветом, смесью трав. Можно добавлять к ним мед, фруктозу либо употреблять компоты, морсы. Можно пить обычную воду, важно, чтобы она была не ледяная, а теплая или горячая. Можно заварить травы и использовать их в парилке, добавляя отвар на поверхность камней, чтобы дышать травяными испарениями.
Запрет на алкоголь и еду
Если вы хотите получить максимальную пользу от посещения бани, откажитесь от употребления алкогольных напитков до, во время и после посещения бани. Аналогично и с фастфудом, плотной и жирной пищей. Все эти продукты перегружают тело, могут провоцировать серьезные осложнения, проблемы со здоровьем.