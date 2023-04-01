Иммунолог Андреев назвал 8 вещей, без которых поход в баню будет бесполезным

Польза бани

Регулярные банные процедуры помогают омолодить тело, успокоить нервы, они добавляют сил и бодрости, стимулируют обмен веществ и выведение продуктов метаболизма. Кроме того, поход в баню способен помочь в лечении некоторых патологий кожи, респираторного тракта и нервной системы, поддержать иммунитет и снизить вес.

Но чтобы в полной мере реализовать все эффекты, при этом не навредив здоровью, важно правильно ходить в баню, особенно если раньше это не было одним из главных ваших ритуалов.