Готовьте по рецептам: невролог Ермакова назвала необычные способы улучшить память в любом возрасте

Откажитесь от вредных привычек: курения, алкоголя, употребления психоактивных веществ. Все это пагубно влияет на наши когнитивные функции.

Соблюдайте гигиену сна. Особенно важен сон в промежутке между 22.00 и 02.00 .

Чтение и изучение иностранных языков полезно в любом возрасте. Это очень хорошая тренировка памяти и поддержание активности головного мозга.

В повседневной жизни составляйте перечень дел или списки продуктов, которые надо купить, — это тоже тренирует память и запоминание.

Используйте в приготовлении пищи рецепты. Следование пошаговой инструкции тренирует концентрацию внимания, а также краткосрочную и оперативную память.