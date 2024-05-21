Год за два: популярная диета, которая на самом деле заставляет организм быстрее стареть

Самый известный способ избавиться от лишних килограммов — это сесть на диету. Чем строже будут ограничения в питании, тем быстрее человек худеет — по крайней мере, так многие полагают. Однако первым делом уходят вода, мышечная ткань, а потом уже жир. При этом, как только человек возвращается к привычному режиму, лишние килограммы снова тут как тут. А с ними еще и различные проблемы со здоровьем.