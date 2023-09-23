Из всего многообразия различных похудательных диет, практикуемых сейчас, наиболее яркие побочные явления могут возникать у кетодиеты. При этом именно кетодиета особенно популярна и имеет массу позитивных отзывов в плане снижения веса. Это объясняется тем, что принцип диеты направлен на то, чтобы организм начал использовать в качестве источника энергии кетоновые тела вместо привычной для него глюкозы. То есть в рационе резко ограничивают углеводы, в итоге в качестве топлива используются запасенные жировые депо.