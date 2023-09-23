Любая диета, если она не назначена врачом-диетологом и не предназначена для коррекции определенных метаболических нарушений или болезненных состояний, а направлена на борьбу с лишним весом, в той или иной мере ограничивает поступление питательных компонентов и калорий. Это может негативно отразиться на внешнем виде и самочувствии, поскольку тело страдает от недостатка нутриентов, минеральных компонентов и витаминов.
Не стала исключением и кетодиета. Она достаточно радикально меняет рацион, что нередко приводит к серьезным недомоганиям при ее соблюдении, вплоть до развития кетогриппа — неприятного синдрома, связанного с изменением рациона. Какие же факты стоит знать о нем? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Евгения Москалькова, врач общей практики, гастроэнтеролог клиники АБИА.
Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»Личный сайт
Популярна, но дает серьезные побочные эффекты
Из всего многообразия различных похудательных диет, практикуемых сейчас, наиболее яркие побочные явления могут возникать у кетодиеты. При этом именно кетодиета особенно популярна и имеет массу позитивных отзывов в плане снижения веса. Это объясняется тем, что принцип диеты направлен на то, чтобы организм начал использовать в качестве источника энергии кетоновые тела вместо привычной для него глюкозы. То есть в рационе резко ограничивают углеводы, в итоге в качестве топлива используются запасенные жировые депо.
Она изначально была не для похудения
Изначально кетодиета была разработана для лечения пациентов, страдающих эпилепсией, но не для худеющих. Специалисты заметили, что при ограничении углеводного питания достигается лучший контроль судорожных эпизодов за счет изменений в метаболизме. Впоследствии этот тип питания стали практиковать и люди без неврологической патологии, поскольку соблюдение этого варианта диеты приводило к хорошим результатам в плане снижения массы тела.
Первые дни самые сложные
В первые несколько дней кетодиеты у большинства людей возникают симптомы кетоза. По-другому они называются кетогрипп из-за схожести проявлений с сезонным гриппом. Эти симптомы, как правило, развиваются через 3-5 дней при снижении количества потребляемых углеводов в пределах 20-50 граммов в сутки. Поскольку организм испытывает дефицит глюкозы, которую он привык получать из углеводов, он изыскивает альтернативные ее источники, чтобы обеспечить энергией тело.
Факты о кетогриппе
Важно понимать, почему возникают основные проявления кетогриппа, чтобы не волноваться по поводу возникающих проявлений и не считать их признаками других проблем здоровья.
В первые дни развивается общая слабость, появляется ощущение упадка сил — организму требуется время, чтобы адаптироваться к новому источнику энергии.
Также типичны снижение работоспособности, утомляемость. Эти симптомы также связаны с перестройкой метаболизма, изменением привычных источников энергии.
Головная боль. Вследствие недостатка привычного источника питания — глюкозы — наш головной мозг может отреагировать появлением головных болей на резкую смену рациона.
Раздражительность, проблемы с концентрацией внимания, спутанность сознания («каша в голове») тоже являются реакцией центральной нервной системы на дефицит поступающей с кровью глюкозы.
Изменение запаха изо рта. Выделение кетоновых тел происходит в том числе через дыхательные пути, поэтому вероятно появление запаха ацетона — химический аромат.
Тошнота. При перестройке метаболизма в отсутствие запасов гликогена организм может испытывать чувство голода и чувство тошноты.
Мышечные судороги. При истощении запасов гликогена меняется водно-солевой баланс, может происходить потеря электролитов, что способно вызвать судороги мышц.
Тяга к сладкому. При резком ограничении употребления углеводов организм вполне закономерно будет пытаться восполнить их недостаток, а самый быстрый способ — это поесть сладкого, так как легкоусвояемые углеводы всасываются быстрее.
Запоры. При резком изменении количества потребляемых жиров наши пищеварительные ферменты не всегда успевают справиться с поступающим объемом пищи.
Учащенное сердцебиение, холодный пот, дрожь в конечностях — следствие снижения уровня глюкозы в крови.
Что делать, если появились эти симптомы?
Изменения в организме при кетодиете — временные, пока организм не перестроится на иной стиль работы. Но они нередко серьезно осложняют соблюдение нового рациона питания, люди просто пугаются подобных симптомов, бросая начатое. Есть ряд советов, как пережить сложный период.
Во-первых, при любом выраженном изменении самочувствия обратитесь к врачу и убедитесь, что у вас нет противопоказаний к данному типу питания.
Во-вторых, старайтесь пить достаточное количество жидкости, возможно применение электролитных напитков для восстановления водно-солевого обмена. Не исключайте соль из рациона.
В-третьих, если ваш организм тяжело адаптируется к изменению характера питания, взвесьте все «за» и «против» того, чтобы перестраивать привычный рацион.