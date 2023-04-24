Гематолог Бычкова назвала 3 главных признака сгущения крови у пожилых

Когда вы обращаетесь за медицинской помощью, врач назначает сдать общий анализ крови, чтобы не ошибиться в постановке диагноза. В состав крови входят плазма и клетки (лейкоциты, эритроциты и тромбоциты), их показатели как раз первыми и сигнализируют, что с вашим здоровьем что-то не так. И когда кровь густеет, то это тревожный звоночек, говорит гематолог.
Врач-гематолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова
«Густая кровь опасна тем, что происходит замедление кровотока. Это нарушает микроциркуляцию в мелких сосудах жизненно важных органов, в том числе сердца, головного мозга, почек, легких. Может быть тромбоз, инфаркт или инсульт. Может быть даже тромбоэмболия, то есть закупорка сосудов», — рассказала врач
По словам эксперта, у пожилых на сгущение крови могут указать следующие признаки:
покалывание в кончиках пальцев;
постоянные головные боли;
частые головокружения.
Если ваш пожилой родственник часто жалуется на эти симптомы, то его надо обязательно записать к врачу. Скорее всего, доктор назначит ему коагулограмму — этот анализ поможет оценить свертывающую способность крови.
Врач клинической лабораторной диагностики, хирург, специалист по организации здравоохранения, медицинский директор цифровой лаборатории Lifetime+
«Когда кровь слишком густая, это значит, что в ней превышен показатель гематокрита (объем красных кровяных клеток в крови. — Прим. ред.). Вероятно, организму не хватает воды. В этом случае крови тяжело двигаться по сосудам, переносить кислород в органы и ткани. Повышается риск образования тромба», — рассказывал «Доктору Питеру» Кирилл Ювченко.
Так, некоторые изменения на коже тоже могут указать, что кровь слишком густая:
тонус кожи становится слабым;
кожа может начать собираться в складки;
подушечки пальцев могут быть сморщены.
Как можно разжижать кровь без лекарств
Для разжижения используются специальные лекарства — антикоагулянты и антиагреганты, но их может назначать только врач. Однако есть и другие методы, говорит кардиолог Анна Кореневич.
Пейте много чистой воды. Примерно 1,5 литра в день (это без учета чая и первых блюд).
Не увлекайтесь кофе. Так, идеальное соотношение — это 1-2 чашки в день.
Ограничьте употребление алкоголя.
Откажитесь от сигарет (даже от электронных).
Старайтесь есть как можно меньше соли. Для этого ограничьте фастфуд, копчености, полуфабрикаты, соусы и майонез.
Ограничьте простые углеводы — сахара делают кровь похожей на «густой сладкий сироп».
Старайтесь больше двигаться, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом.
Контролируйте уровень стресса, ведь гормон адреналин тоже может повлиять на состояние крови, увеличив ее густоту.