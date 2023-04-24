Гематолог Бычкова назвала 3 главных признака сгущения крови у пожилых

Когда вы обращаетесь за медицинской помощью, врач назначает сдать общий анализ крови, чтобы не ошибиться в постановке диагноза. В состав крови входят плазма и клетки (лейкоциты, эритроциты и тромбоциты), их показатели как раз первыми и сигнализируют, что с вашим здоровьем что-то не так. И когда кровь густеет, то это тревожный звоночек, говорит гематолог.