Гастроэнтеролог раскрыл секрет: как питаться после 50 лет, чтобы дожить до 100

После 50 лет в организме человека начинают происходить серьезные трансформации: изменяются обменные процессы и гормональный фон, замедляется метаболизм, снижается ритм жизни. У одних людей это может произойти чуть раньше, у других — чуть позже. Однако в определенный момент изменения замечают все: и мужчины, и женщины.

Именно в этом возрасте особенно возрастает роль правильного питания. Продуманный рацион поможет улучшить самочувствие, замедлить старение и повысить жизненный тонус. Правильное питание также способно снизить риски возникновения различных заболеваний или замедлить развитие тех, которые уже есть у человека. Что сделать, чтобы после 50 начать свой путь к максимально здоровому долголетию, «Доктору Питеру» рассказал Александр Андреев, гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.