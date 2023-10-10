Ежегодный чекап мужского здоровья: уролог рассказал, когда и кому его стоит пройти

Согласно статистике, частота урологических заболеваний за последнее время увеличилась почти на 20%. Важно обратить внимание, что ранние стадии многих серьезных болезней зачастую протекают бессимптомно, в том числе и онкологические. К примеру, большинство новообразований почек до достижения третьей стадии не дают никакой клинической картины. В связи с этим выполнение УЗИ почек один раз в два года позволит выявлять опухолевые процессы на ранних стадиях.
Раннее начало лечения — залог того, что удастся избежать хирургического вмешательства и рецидивов. Разобраться в том, как сделать заботу о здоровье простой и понятной, поможет уролог-андролог, член Российского общества урологов и онкоурологов Тембулат Индароков.
Уролог-андролог клиники «Будь здоров», член Российского общества урологов и онкоурологов
Новая полезная привычка
Чекап мужского здоровья — это полезная и необходимая мера для обеспечения долголетия, сохранения энергии и молодости. Понимание, что забота о здоровье является основным фактором активного долголетия, приводит к тому, что все больше мужчин стремятся вовремя выявлять заболевания половой сферы, а в идеале — своевременно предотвращать их возникновение.
Вам нужен урологический чекап, если:
вы давно не были у врача;
ведете активную половую жизнь, периодически страдаете от инфекций;
в ближайшем будущем планируете стать папой;
у вас есть сексуальные дисфункции;
нарушение мочеиспускания, частые позывы;
наследственные заболевания урологического и онкологического характера;
боли в паху и пояснице, болезненные ощущения при мочеиспускании;
образования и внешние изменения в области половых органов.
Раз в год — вполне достаточно
Чекап достаточно делать один раз в год, но если у вас уже есть хронические и острые заболевания, диагнозы, наследственные предрасположенности, лучше проходить диагностику чаще — раз в полгода.
О том, какая программа обследования подойдет именно вам, лучше проконсультироваться с урологом-андрологом. Сегодня есть компактные программы обследований, которые позволяют пройти врачей, сделать исследования и сдать анализы за несколько часов, а потом получить результаты в мобильное приложение. Это позволит не отвлекаться от работы и активного образа жизни. Обследование в частной клинике можно пройти и в выходной день.
Самый простой вариант — врач и анализы
Простой скрининг здоровья должен включать приемы врача-уролога. Первичный — для осмотра, составления анамнеза, сбора жалоб, назначения обследований — лабораторной и инструментальной диагностики. И повторный, на котором врач проанализирует все результаты диагностики и назначит комплексное лечение при необходимости.
Обратите внимание, что при выборе уже готового комплекса обследований и консультаций для скрининга здоровья можно неплохо сэкономить, ведь в программе медицинские услуги обычно стоят дешевле.
Пример скрининга мужского здоровья
Первичный прием уролога-андролога.
Повторный прием уролога-андролога по результатам обследования.
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства.
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) простаты.
Комплекс «Андрофлор» (исследование микрофлоры урогенитального тракта методом ПЦР).
MAR-тест, спермограмма.
Общий (клинический) анализ мочи.
Исследование уровня глюкозы в крови.
Исследование уровня мочевины в крови.
Исследование уровня креатинина в крови.
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (U).
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови.
Общий (клинический) анализ крови развернутый (гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ).
Анализы покажут многое
Один из самых информативных методов в урологии — общий анализ мочи, который поможет выявить воспалительные процессы, признаки кровотечения (гематурии), которая может быть свойственна для новообразований мочевых путей.
Важно, что при обнаружении половых инфекций лечение будет эффективным, только если проводится совместно с партнером. Недолеченные инфекции у одного из партнеров могут приводить к их повторному развитию и усугублению осложнений, например к бесплодию.
Расширенная программа обследования для мужчин дополнительно может включать консультации других врачей-специалистов (терапевта, уролога, оториноларинголога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, невролога) и соответствующие виды диагностики сердца и сосудов, внутренних органов. Такая программа будет служить для профилактики заболеваний сердца и сосудов, мужской сферы, органов зрения, дыхания, эндокринологических и неврологических проблем.
Нельзя терпеть до последнего
Мужчины часто до последнего момента терпят боль и другие неудобства, откладывают визит к врачу, игнорируя тревожные симптомы. При ухудшении самочувствия они обращаются к врачу — часто заболевание уже успевает развиться до серьезной стадии. Это касается и новообразований. Мужчинам стоит один раз в год проходить чекап «Урологический»: он занимает не менее 1,5 часа и включает минимум необходимых обследований и консультаций — например, первичный и повторный приемы уролога, УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства.
Обследование по возрасту
В зависимости от возраста мужчины различается состав обследований, которые ему может порекомендовать лечащий врач-уролог. Для тех, кто планирует отцовство, упор будет сделан на анализ гормонов и семенной жидкости, выявление наследственных факторов, которые могут повлиять на будущего ребенка. Для зрелых мужчин на первый план выходит профилактика хронических заболеваний мужской половой сферы: простатита, аденомы простаты, эректильной дисфункции.
Мужчинам после 50 лет обязательно нужно проходить ежегодное обследование предстательной железы, так как они входят в группу риска развития рака предстательной железы. Что включает в себя онкоскрининг? Это, конечно, обследование ПСА, ТРУЗИ предстательной железы и консультация уролога с обязательной пальпацией простаты с целью выявления уплотнений.