Ежегодный чекап мужского здоровья: уролог рассказал, когда и кому его стоит пройти

О том, какая программа обследования подойдет именно вам, лучше проконсультироваться с урологом-андрологом. Сегодня есть компактные программы обследований, которые позволяют пройти врачей, сделать исследования и сдать анализы за несколько часов, а потом получить результаты в мобильное приложение. Это позволит не отвлекаться от работы и активного образа жизни. Обследование в частной клинике можно пройти и в выходной день.