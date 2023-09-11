Так, японские ученые выяснили, что люди с первой группой крови чаще погибают от тяжелых травм — из-за кровотечений. Считается, что у них хуже свертывается кровь. Но при этом они реже страдают от тромбозов. Как рассказал «Доктору Питеру» профессор Подхомутников, для людей с первой группой крови не очень характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста.