Исследования о взаимосвязи группы крови с другими физиологическими и психологическими особенностями человека продолжают множиться.
Японские ученые провели весьма необычные параллели и выяснили, какая группа крови чаще встречается у агрессивных, брутальных, решительных и уверенных в себе «настоящих» мужчин, которых принято называть альфа-самцами.
«Вожаки стаи»
Выводы японцы сделали на основании данных о группах крови 10 тысяч мужчин, отличающихся яркими личностными характеристиками, этаких «вожаков стаи».
Результаты исследования показали, что наиболее распространенная группа крови у мужчин, которых принято считать альфа-самцами, — решительных, настойчивых, уверенных в себе, физически сильных — первая. Эти результаты были подтверждены исследованиями других групп ученых, проведенными в разных странах, пишет
В другом научном
Группа крови и болезни
Тем временем ученые продолжают изучать, как группа крови человека связана с риском развития у него ряда серьезных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, иммунных и так далее. Доказательств, что связь есть, уже накоплено немало.
Так, японские ученые выяснили, что люди с первой группой крови чаще погибают от тяжелых травм — из-за кровотечений. Считается, что у них хуже свертывается кровь. Но при этом они реже страдают от тромбозов. Как рассказал «Доктору Питеру» профессор Подхомутников, для людей с первой группой крови не очень характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста.
Есть также данные и о том, что на развитие тех или иных заболеваний могут влиять определенные черты личности — например, повышенная тревожность, склонность к депрессии. Следовательно, возможно, что группа крови также связана с чертами личности, отмечают ученые. Нужно лишь продолжать исследования.