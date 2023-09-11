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Ученые выяснили, какая группа крови чаще бывает у мужчин — альфа-самцов

А вы знали, что альфа-самцов можно вычислить по группе крови? Вот результаты исследования ученых из Японии о том, какая группа крови самая распространенная у сильных, решительных и уверенных в себе мужчин с мощными лидерскими качествами.

11 сентября 20232
альфа-самец
Источник:
iStockphoto

Исследования о взаимосвязи группы крови с другими физиологическими и психологическими особенностями человека продолжают множиться.

Японские ученые провели весьма необычные параллели и выяснили, какая группа крови чаще встречается у агрессивных, брутальных, решительных и уверенных в себе «настоящих» мужчин, которых принято называть альфа-самцами.

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«Вожаки стаи»

Выводы японцы сделали на основании данных о группах крови 10 тысяч мужчин, отличающихся яркими личностными характеристиками, этаких «вожаков стаи».

Результаты исследования показали, что наиболее распространенная группа крови у мужчин, которых принято считать альфа-самцами, — решительных, настойчивых, уверенных в себе, физически сильных — первая. Эти результаты были подтверждены исследованиями других групп ученых, проведенными в разных странах, пишет издание «Русская семерка».

В другом научном исследовании, которое тоже проводили японские ученые, отмечается, что пока подобные выводы стоит рассматривать как предварительные, а интерпретировать с осторожностью. По данным ученых Университета Хиросаки, например, в эпоху нацизма наличие у человека группы крови В (III) считалось показателем низших инстинктов. И чаще такая группа крови якобы встречалась у определенных национальностей. Но это убеждение было частью пропаганды расизма и лженауки, характерных для режима нацистов.

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Группа крови и болезни

Тем временем ученые продолжают изучать, как группа крови человека связана с риском развития у него ряда серьезных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, иммунных и так далее. Доказательств, что связь есть, уже накоплено немало.

Так, японские ученые выяснили, что люди с первой группой крови чаще погибают от тяжелых травм — из-за кровотечений. Считается, что у них хуже свертывается кровь. Но при этом они реже страдают от тромбозов. Как рассказал «Доктору Питеру» профессор Подхомутников, для людей с первой группой крови не очень характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста.

Есть также данные и о том, что на развитие тех или иных заболеваний могут влиять определенные черты личности — например, повышенная тревожность, склонность к депрессии. Следовательно, возможно, что группа крови также связана с чертами личности, отмечают ученые. Нужно лишь продолжать исследования.

Автор текста:Анна Майская
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