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Мужчина выжил после удара током в 10 тысяч вольт и «мертвой петли»

Калининградские врачи спасали его несколько месяцев. Потребовалось перелить пострадавшему около 30 литров компонентов крови.

1 сентября 2023
Мужчина выжил после удара током в 10 тысяч вольт и «мертвой петли»
Источник:
gov39.ru

Житель Калининградской области получил электротравму в виде так называемой «мертвой петли» после удара током в 10 тысяч вольт еще 6 апреля. Все случилось на производстве, при работе с электросетями. По словам Екатерины Минаевой, заведующей ожоговым отделением Центральной городской клинической больницы, такие травмы несовместимы с жизнью: дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла через ноги.

Обследование показало, что у мужчины были поражены сердце, почки, легкие, печень, а также зафиксированы электроожоги головы, лицевого скелета, обеих ног.

Екатерина Минаева
Хирургия

Хирург высшей категории, главный внештатный специалист-комбустиолог минздрава Калининградской области, заведующая ожоговым отделением Центральной городской клинической больницы

«Неимоверными усилиями трех бригад — комбустиологической, реаниматологической, трунсфузиологической — начали спасать пациента, хотя изначально думали, что не сможем», — рассказала Екатерина Минаева.

Врачи ввели пациента в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, на котором он провел 40 суток. Как рассказали в правительстве Калининградской области, в общей сложности мужчине провели 15 операций, 480 осмотров врачей разных специальностей и перелили около 30 литров компонентов крови. В итоге спустя несколько месяцев мужчина пошел на поправку, и в конце июля его даже на несколько дней отпустили домой. По словам калининградских медиков, его жизни уже ничто не угрожает.

«Удивительно, что не пострадал его головной мозг, это просто чудо, что при таком напряжении он остался целым и невредимым. Причем пациент после вывода из комы через 40 суток сразу же заговорил, и мы все были просто в радостном шоке от этого», — говорит Екатерина Минаева.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию в ЦГКБ, встает на костыли и уже может сам передвигаться. Ему предстоит длительный этап восстановления, а также пластические операции, которые готовы провести специалисты федерального Центра хирургии им. Вишневского.

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Автор текста:Анастасия Романова
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