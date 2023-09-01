Мужчина выжил после удара током в 10 тысяч вольт и «мертвой петли»

Врачи ввели пациента в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, на котором он провел 40 суток. Как рассказали в правительстве Калининградской области, в общей сложности мужчине провели 15 операций, 480 осмотров врачей разных специальностей и перелили около 30 литров компонентов крови. В итоге спустя несколько месяцев мужчина пошел на поправку, и в конце июля его даже на несколько дней отпустили домой. По словам калининградских медиков, его жизни уже ничто не угрожает.