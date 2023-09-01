Мужчина выжил после удара током в 10 тысяч вольт и «мертвой петли»

Житель Калининградской области получил электротравму в виде так называемой «мертвой петли» после удара током в 10 тысяч вольт еще 6 апреля. Все случилось на производстве, при работе с электросетями. По словам Екатерины Минаевой, заведующей ожоговым отделением Центральной городской клинической больницы, такие травмы несовместимы с жизнью: дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла через ноги.
Обследование показало, что у мужчины были поражены сердце, почки, легкие, печень, а также зафиксированы электроожоги головы, лицевого скелета, обеих ног.
Хирург высшей категории, главный внештатный специалист-комбустиолог минздрава Калининградской области, заведующая ожоговым отделением Центральной городской клинической больницы
«Неимоверными усилиями трех бригад — комбустиологической, реаниматологической, трунсфузиологической — начали спасать пациента, хотя изначально думали, что не сможем», — рассказала Екатерина Минаева.
Врачи ввели пациента в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, на котором он провел 40 суток. Как
«Удивительно, что не пострадал его головной мозг, это просто чудо, что при таком напряжении он остался целым и невредимым. Причем пациент после вывода из комы через 40 суток сразу же заговорил, и мы все были просто в радостном шоке от этого», — говорит Екатерина Минаева.
Сейчас мужчина проходит реабилитацию в ЦГКБ, встает на костыли и уже может сам передвигаться. Ему предстоит длительный этап восстановления, а также пластические операции, которые готовы провести специалисты федерального Центра хирургии им. Вишневского.
Другой случай
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