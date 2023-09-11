Не просто друзья: 20 верных признаков, что мужчина в вас влюблен

Относится иначе, чем к другим: мужчина уделяет вам больше внимания, проявляет заботу.

Обращает внимание на мелочи. Например, он искренне интересуется, какой фильм вы любите, помнит имя вашей собаки и номер школы, в которой вы учились.

Первый начинает разговор. Это касается как сообщений и звонков, так и личных встреч.

Смеется над всеми вашими шутками. Даже если они не очень-то его рассмешили или он вовсе не понял смысла.

Советуется с вами — ему важны ваше мнение и оценка.

Старается ради вас. Например, приносит ваш любимый кофе, предлагает проводить до дома.

Ценит ваше присутствие рядом. Мужчине важно, что вы уделяете ему внимание. Он говорит вам комплименты и всячески показывает свое расположение.

Становится более открытым. Сам идет на откровенный диалог, не боится быть уязвимым.

Проявляет здоровую ревность. Ему не нравится, когда вы слишком мило общаетесь с другими мужчинами или долго не отвечаете на сообщения.

Лайкает все ваши фотографии — еще один способ обратить на себя внимание.

Хочет побыть с вами наедине, ведь время, когда люди общаются только вдвоем, более ценно.

Знакомит с семьей и друзьями.

Включает вас в свои планы. Он охотно берет на себя обязательство по планированию на будущее и прилагает усилия, чтобы вовлечь вас в свои дела.

Пытается взаимодействовать тактильно — подать руку, слегка приобнять, как бы случайно прикоснуться.

Показывает, что на него можно положиться: предлагает починить дома шкаф, отвезти в аэропорт.

Часто смотрит в глаза. Во время разговора с вами он смотрит вам в глаза, поддерживая сильный и продолжительный зрительный контакт. Это показывает его внимательность и неподдельный интерес к тому, что вы говорите.

Приходит к вам за советом — ему важно, что вы думаете по тому или иному поводу.

Не говорит о предыдущих отношениях. Мужчина понимает, что вам будет неприятно, да и его самого эта тема уже не волнует.

Помнит то, что вы рассказывали. Он действительно внимательно слушает очередную историю из детства, так как ему хочется узнать о вас как можно больше.