Не просто друзья: 20 верных признаков, что мужчина в вас влюблен

Многие до сих пор спорят на тему того, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Кто-то уверен, что определенно да, ведь друзей невозможно делить по половому признаку. Другие же заверяют, что такой дружеский союз невозможен, один из пары обязательно будет влюблен, хоть и тайно.
В любом случае вопрос о том, дружба это или уже нечто большее, все равно возникает. И задаются им в первую очередь женщины, особенно если они влюблены. Не хочется тратить время и выполнять роль просто подружки.
Психологи заверяют: по поведению мужчины можно понять, что он в вас влюблен,
Относится иначе, чем к другим: мужчина уделяет вам больше внимания, проявляет заботу.
Обращает внимание на мелочи. Например, он искренне интересуется, какой фильм вы любите, помнит имя вашей собаки и номер школы, в которой вы учились.
Первый начинает разговор. Это касается как сообщений и звонков, так и личных встреч.
Смеется над всеми вашими шутками. Даже если они не очень-то его рассмешили или он вовсе не понял смысла.
Советуется с вами — ему важны ваше мнение и оценка.
Старается ради вас. Например, приносит ваш любимый кофе, предлагает проводить до дома.
Ценит ваше присутствие рядом. Мужчине важно, что вы уделяете ему внимание. Он говорит вам комплименты и всячески показывает свое расположение.
Становится более открытым. Сам идет на откровенный диалог, не боится быть уязвимым.
Проявляет здоровую ревность. Ему не нравится, когда вы слишком мило общаетесь с другими мужчинами или долго не отвечаете на сообщения.
Лайкает все ваши фотографии — еще один способ обратить на себя внимание.
Хочет побыть с вами наедине, ведь время, когда люди общаются только вдвоем, более ценно.
Знакомит с семьей и друзьями.
Включает вас в свои планы. Он охотно берет на себя обязательство по планированию на будущее и прилагает усилия, чтобы вовлечь вас в свои дела.
Пытается взаимодействовать тактильно — подать руку, слегка приобнять, как бы случайно прикоснуться.
Показывает, что на него можно положиться: предлагает починить дома шкаф, отвезти в аэропорт.
Часто смотрит в глаза. Во время разговора с вами он смотрит вам в глаза, поддерживая сильный и продолжительный зрительный контакт. Это показывает его внимательность и неподдельный интерес к тому, что вы говорите.
Приходит к вам за советом — ему важно, что вы думаете по тому или иному поводу.
Не говорит о предыдущих отношениях. Мужчина понимает, что вам будет неприятно, да и его самого эта тема уже не волнует.
Помнит то, что вы рассказывали. Он действительно внимательно слушает очередную историю из детства, так как ему хочется узнать о вас как можно больше.
Интересуется тем, что вам нравится - любимыми книгами, например. Задает вопросы про хобби и сам старается в них включиться.
Обратная сторона медали
Даже если вы в отношениях, нельзя с уверенностью сказать, что ваш партнер тоже влюблен. Поведение в мелочах может заставить сомневаться. Но какие «красные флаги» сигналят однозначно, что любовь прошла? Объясняют психологи.