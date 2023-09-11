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Не просто друзья: 20 верных признаков, что мужчина в вас влюблен

Наступает момент, когда женщине не дает покоя вопрос: а действительно ли я ему нравлюсь? Вдруг это лишь вежливость и желание дружить? Но психологи уверены, что существуют признаки, которые точно помогут отличить одно от другого.

11 сентября 20232
Не просто друзья: 20 верных признаков, что мужчина в вас влюблен
Источник:
freepik

Многие до сих пор спорят на тему того, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Кто-то уверен, что определенно да, ведь друзей невозможно делить по половому признаку. Другие же заверяют, что такой дружеский союз невозможен, один из пары обязательно будет влюблен, хоть и тайно.

В любом случае вопрос о том, дружба это или уже нечто большее, все равно возникает. И задаются им в первую очередь женщины, особенно если они влюблены. Не хочется тратить время и выполнять роль просто подружки.

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Психологи заверяют: по поведению мужчины можно понять, что он в вас влюблен, пишет Mixnews. И указать на это могут следующие признаки:

  1. Относится иначе, чем к другим: мужчина уделяет вам больше внимания, проявляет заботу.

  2. Обращает внимание на мелочи. Например, он искренне интересуется, какой фильм вы любите, помнит имя вашей собаки и номер школы, в которой вы учились.

  3. Первый начинает разговор. Это касается как сообщений и звонков, так и личных встреч.

  4. Смеется над всеми вашими шутками. Даже если они не очень-то его рассмешили или он вовсе не понял смысла.

  5. Советуется с вами — ему важны ваше мнение и оценка.

  6. Старается ради вас. Например, приносит ваш любимый кофе, предлагает проводить до дома.

  7. Ценит ваше присутствие рядом. Мужчине важно, что вы уделяете ему внимание. Он говорит вам комплименты и всячески показывает свое расположение.

  8. Становится более открытым. Сам идет на откровенный диалог, не боится быть уязвимым.

  9. Проявляет здоровую ревность. Ему не нравится, когда вы слишком мило общаетесь с другими мужчинами или долго не отвечаете на сообщения.

  10. Лайкает все ваши фотографии — еще один способ обратить на себя внимание.

  11. Хочет побыть с вами наедине, ведь время, когда люди общаются только вдвоем, более ценно.

  12. Знакомит с семьей и друзьями.

  13. Включает вас в свои планы. Он охотно берет на себя обязательство по планированию на будущее и прилагает усилия, чтобы вовлечь вас в свои дела.

  14. Пытается взаимодействовать тактильно — подать руку, слегка приобнять, как бы случайно прикоснуться.

  15. Показывает, что на него можно положиться: предлагает починить дома шкаф, отвезти в аэропорт.

  16. Часто смотрит в глаза. Во время разговора с вами он смотрит вам в глаза, поддерживая сильный и продолжительный зрительный контакт. Это показывает его внимательность и неподдельный интерес к тому, что вы говорите.

  17. Приходит к вам за советом — ему важно, что вы думаете по тому или иному поводу.

  18. Не говорит о предыдущих отношениях. Мужчина понимает, что вам будет неприятно, да и его самого эта тема уже не волнует.

  19. Помнит то, что вы рассказывали. Он действительно внимательно слушает очередную историю из детства, так как ему хочется узнать о вас как можно больше.

  20. Интересуется тем, что вам нравится - любимыми книгами, например. Задает вопросы про хобби и сам старается в них включиться.

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Автор текста:Софья Хромова
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