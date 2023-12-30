Этот напиток спасет от вздутия живота, он точно есть на вашей кухне

Причин вздутия живота — ощущения, что он наполнился газами и превратился в шарик, — может быть множество. Причем не все очевидные. Например, вздутие живота вызывают сахарозаменители, избыток фруктов в рационе, гормональные изменения, а еще «передоз» соли.
В праздники от этой проблемы страдают многие: салаты, алкоголь, закуски, сладкое — и все это в неограниченном количестве. Попутно могут появляться чувство тяжести, тошноты, сонливость.
Самое важное в этом случае — постараться вернуться к привычному режиму питания как можно скорее. Пейте больше чистой воды, выходите на прогулки, откажитесь от спиртного.
«Наша любимая чашка чая с молоком или без него полезна для здоровья кишечника в целом. Напиток поможет избавиться от вздутия живота. Просто заварите чай, дайте ему немного остыть и выпейте», — говорит эксперт.
В черном чае много флавоноидов, которые в целом благоприятно воздействуют на ЖКТ. Если вам не по душе черный чай, то можно заварить зеленый или имбирный — эффект тоже не заставит себя долго ждать.
Как можно улучшить пищеварение
Эндокринолог, гастроэнтеролог
Пережевывайте еду до момента, пока пища не утратит вкус и не превратится в «жидкость».
Выпивайте стакан горячей воды за 15 минут до еды, ее температура должна быть примерно 50-55 градусов и не обжигать слизистые.
Откажитесь во время еды от просмотра телевизора, чтения и «залипания» в телефоне: во время приема пищи мозг должен подавать сигналы в ЖКТ на выработку соков, а не на потребление информации.
Кстати, существуют продукты, которые провоцируют вздутие живота. Если вы понимаете, что проблема не решается, попробуйте пересмотреть свой рацион. Возможно, дело в нем.