боль в пупке
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Как известно, один из главных условий для успешного лечения рака — диагностика на ранних стадиях. Однако есть вид онкологии, который очень трудно опознать — рак тонкой кишки. О том, какие симптомы этой болезни может заметить самостоятельно и какие факторы увеличивают риск с ней столкнуться, рассказал онколог Иван Карасев.

Продукты, которые нужно перестать есть тем, кто боится заболеть раком:

  • Лимонады;

  • Алкоголь;

  • Печенье и вафли;

  • Чипсы;

  • Попкорн;

  • Красное мясо;

  • Копчености;

  • Майонез;

  • Рафинированный сахар.

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По его словам, очень долго диагностировать рак тонкой кишки получалось только во время операции. Дело в том, что недуг долго не проявляет себя.

В итоге опухоль нередко достигала последних стадий и находили ее случайным образом. Между тем, если болезнь диагностировать на ранних стадии, то 80% заболевших добиваются полного выздоровления, передает «Пятый канал».

Впрочем, все-таки есть несколько признаков, по которым можно заподозрить рак тонкой кишки. Если вы обнаружили у себя один из них, стоит пройти обследование у онколога:

  • Вздутие живота;

  • Боль в области пупка;

  • Запор или диарея;

  • Кровь в кале;

  • Тошнота и рвота.

У кого особенно высока вероятность появления этой болезни? У тех, у кого диагностированы хронические заболевания кишечника, аденоматозные полипы тонкой кишки, полипозный синдром. Кроме того, в группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью к болезни.

Для того чтобы защитить себя от рака тонкой кишки, стоит ограничить потребление жирной пищи, жареного и копченого.

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Кстати

Относятся к раку все по-разному: кто-то настолько боится столкнуться с этим недугом, что впадает в панику при появлении любых подозрительных симптомов. А кто-то наоборот ведет себя безрассудно и даже не пытается пройти обследование при наличии очевидных проблем со здоровьем. По словам врачей, обе стратегии могут быть признаками одной и той же проблемы — канцерофобии. Подробнее о том, что это и как с этим бороться, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Для того чтобы не упустить рак, нужно внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить обследования. К каким врачам ходить и какие анализы сдавать — читай ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова