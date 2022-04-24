Как известно, один из главных условий для успешного лечения рака — диагностика на ранних стадиях. Однако есть вид онкологии, который очень трудно опознать — рак тонкой кишки. О том, какие симптомы этой болезни может заметить самостоятельно и какие факторы увеличивают риск с ней столкнуться, рассказал онколог Иван Карасев.
Продукты, которые нужно перестать есть тем, кто боится заболеть раком:
Лимонады;
Алкоголь;
Печенье и вафли;
Чипсы;
Попкорн;
Красное мясо;
Копчености;
Рафинированный сахар.
По его словам, очень долго диагностировать рак тонкой кишки получалось только во время операции. Дело в том, что недуг долго не проявляет себя.
В итоге опухоль нередко достигала последних стадий и находили ее случайным образом. Между тем, если болезнь диагностировать на ранних стадии, то 80% заболевших добиваются полного выздоровления, передает
Впрочем, все-таки есть несколько признаков, по которым можно заподозрить рак тонкой кишки. Если вы обнаружили у себя один из них, стоит пройти обследование у онколога:
Вздутие живота;
Боль в области пупка;
Запор или диарея;
Кровь в кале;
У кого особенно высока вероятность появления этой болезни? У тех, у кого диагностированы хронические заболевания кишечника, аденоматозные полипы тонкой кишки, полипозный синдром. Кроме того, в группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью к болезни.
Для того чтобы защитить себя от рака тонкой кишки, стоит ограничить потребление жирной пищи, жареного и копченого.
Кстати
Относятся к раку все по-разному: кто-то настолько боится столкнуться с этим недугом, что впадает в панику при появлении любых подозрительных симптомов. А кто-то наоборот ведет себя безрассудно и даже не пытается пройти обследование при наличии очевидных проблем со здоровьем. По словам врачей, обе стратегии могут быть признаками одной и той же проблемы — канцерофобии. Подробнее о том, что это и как с этим бороться, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Для того чтобы не упустить рак, нужно внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить обследования. К каким врачам ходить и какие анализы сдавать — читай ЗДЕСЬ.