По его словам, очень долго диагностировать рак тонкой кишки получалось только во время операции. Дело в том, что недуг долго не проявляет себя.

В итоге опухоль нередко достигала последних стадий и находили ее случайным образом. Между тем, если болезнь диагностировать на ранних стадии, то 80% заболевших добиваются полного выздоровления, передает «Пятый канал».

Впрочем, все-таки есть несколько признаков, по которым можно заподозрить рак тонкой кишки. Если вы обнаружили у себя один из них, стоит пройти обследование у онколога:

Вздутие живота;

Боль в области пупка;

Запор или диарея;

Кровь в кале;

Тошнота и рвота.

У кого особенно высока вероятность появления этой болезни? У тех, у кого диагностированы хронические заболевания кишечника, аденоматозные полипы тонкой кишки, полипозный синдром. Кроме того, в группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью к болезни.

Для того чтобы защитить себя от рака тонкой кишки, стоит ограничить потребление жирной пищи, жареного и копченого.