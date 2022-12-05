Чтобы мозг работал без сбоев, ему прежде всего нужны два ключевых компонента — глюкоза и кислород. Без них прекращаются процессы окисления, перестает поступать энергия — мозг отключается, а через несколько минут погибает.

Для обновления нервных клеток, их реставрации при повреждениях требуется много дополнительных компонентов. Среди них: ионы, витамины, биологически активные вещества, которые позволяют полноценно воспринимать, запоминать и затем воспроизводить информацию, руководить телом и эмоциями.

«Доктор Питер» поговорил с диетологом Гульшат Сираевой о том, какие вещества нужны мозгу, чтобы он работал максимально продуктивно и эффективно, а мы меньше уставали и больше успевали.