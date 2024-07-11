Дерматолог Баланова объяснила, чем вы рискуете, покупая косметику на маркетплейсах

К примеру, популярны сыворотки с ретинолом. Они могут быть неплохими, но не решат задач, которые ставит косметолог перед ретинолом для конкретного пациента. Во-первых, дело в концентрации активных компонентов . Масс-маркет обычно либо экономит на них, либо намерено не использует, дабы избежать побочных эффектов: кто знает, какой покупатель и с какими проблемами решит приобрести средство. Продукт должен быть максимально универсальным и безопасным. Показания к применению — еще одна причина, по которой применение средства не приводит к результату.