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Дерматолог Баланова объяснила, чем вы рискуете, покупая косметику на маркетплейсах

Онлайн-магазины сейчас, пожалуй, на пике популярности — огромный ассортимент, возможность получить товар не выходя из дома, скидки. Стоит ли доверять продавцам маркетплейса и заказывать у них косметику?

11 июля 20242
Дерматолог Баланова объяснила, чем вы рискуете, покупая косметику на маркетплейсах
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iStockphoto

Несмотря на то что объемы продаж косметики на маркетплейсах растут, покупка этих средств на подобных площадках — лотерея для кожи. Почему — «Доктору Питеру» объясняет врач-косметолог, дерматовенеролог, сооснователь клиники «Космоэксперт» Оксана Баланова.

Оксана Баланова
косметология

врач-косметолог, дерматовенеролог, сооснователь клиники «Космоэксперт»

Условия хранения и транспортировки

Качество и безопасность косметических средств напрямую зависят от соблюдения правил их хранения. При покупке косметики на маркетплейсах удостовериться в том, что условия были подходящими, практически невозможно. Логистическая цепочка при продаже на онлайн-агрегаторах удлиняется, так как продают там товары не только сами производители или официальные дистрибьюторы, а различные компании-посредники.

Критически важно соблюдение температурного режима. Нарушение этих условий может привести, например, к расслоению структуры продукта, что влияет на активность компонентов. Солнцезащитные средства или кремы с маслами в составе при хранении в жарком помещении могут окисляться, что окажет противоположный эффект от ожидаемого. Окислившиеся компоненты в SPF-средствах усилят риски пигментации из-за действия свободных радикалов.

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Похожие, но неработающие составы

Другой распространенный риск — покупка средств с неэффективными составами. Например, услышав рекомендацию косметолога использовать ретинол, многие клиенты отправляются на маркетплейсы за новой сывороткой или кремом: там дешевле, есть скидки и бонусы. Однако результат часто оказывается не впечатляющим, и в этом виноват не косметолог.

К примеру, популярны сыворотки с ретинолом. Они могут быть неплохими, но не решат задач, которые ставит косметолог перед ретинолом для конкретного пациента. Во-первых, дело в концентрации активных компонентов. Масс-маркет обычно либо экономит на них, либо намерено не использует, дабы избежать побочных эффектов: кто знает, какой покупатель и с какими проблемами решит приобрести средство. Продукт должен быть максимально универсальным и безопасным. Показания к применению — еще одна причина, по которой применение средства не приводит к результату.

Может навредить

— Если у пациентки комбинированная кожа, склонность к высыпаниям и подкожным образованиям, врач подбирает ретинол, обладающий себорегулирующим действием, в высокой концентрации, с компонентами-проводниками в составе средства, которые помогут доставить активное вещество до клетки, — поясняет косметолог Оксана Баланова. — А в продукции с маркетплейсов часто отсутствуют необходимые вещества-проводники, зато присутствуют масла, предотвращающие сухость кожи. Это прекрасно для сухой и нормальной кожи, но не подходит для людей с комбинированной кожей и склонностью к акне.

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Много подделок

С ростом популярности маркетплейсов увеличивается и количество подделок на популярные бренды. Использование поддельной косметики в лучшем случае чревато отсутствием результата, в худшем — может навредить коже. А еще ведет к потере доверия к определенному бренду, оригинальная продукция которого могла решить проблему человека.

Отсутствие сертификации

На маркетплейсах часто встречаются товары, которые не прошли необходимую сертификацию. Даже инъекционные препараты продаются под видом косметических, а не медицинских. При отсутствии необходимой документации на соответствие стандартам качества и безопасности невозможно гарантировать их безопасность и эффективность. Подобные гарантии может дать специализированный магазин или аптека, который сотрудничает с производителем или официальным дистрибьютором.

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Меры предосторожности для покупателей

Если вы все же решили отдать предпочтение маркетплейсам в покупке косметики, важно проявлять осторожность и учитывать возможные риски.

  1. Проверяйте продавца. Выбирайте официального поставщика при наличии, читайте отзывы. Проверяйте информацию о компании и ее статус на маркетплейсе.

  2. Ищите сертификаты. Обратите внимание на наличие сертификационных отметок и документов, подтверждающих качество продукции.

  3. Уточняйте условия хранения. Если возможно, свяжитесь с продавцом в диалоге или блоке «Вопросы» и уточните условия хранения продукции.

  4. Обратите внимание на упаковку. При получении товара внимательно осмотрите упаковку на предмет повреждений и соответствия оригинальной продукции.

  5. Избегайте подозрительно низких цен. Слишком низкая цена может указывать на некачественный товар или подделку.

Помните, что экономия на косметике может обернуться значительными затратами на лечение кожных проблем и восстановление здоровья.

Автор текста:Елена Мишина
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