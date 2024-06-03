Добьетесь обратного эффекта: косметика, которой нельзя пользоваться летом

Некоторые средства могут спровоцировать появление прыщей, черных точек, а также сосудистой сетки. Поэтому их точно стоит отложить до осени, уверена косметолог Екатерина Анчикова.
3 июня 2024
В жару мы ощущаем себя часто некомфортно: быстро потеем, тело нагревается от солнца, плюс во многих городах появляется пыль, которая постоянно оседает на коже. Все это влияет и на ежедневный макияж. Если зимой плотные помады, тональный крем, румяна были актуальны, то летом от них лучше отказаться: косметика станет стекать, макияж быстро поплывет.
Кроме того, некоторые косметические средства могут и вовсе сильно испортить вашу кожу. Здесь важно начать с ежедневного ухода. По словам дерматовенеролога и косметолога Екатерины Анчиковой, летом стоит отказаться от ряда средств.
Питательные кремы. Они создают дополнительную пленку на поверхности кожи, тем самым блокируя выход кожного сала. В результате кислород плохо поступает в клетки, что приводит к расширению поверхностных капиллярных сосудов и появлению купероза и сосудистой сетки. Более того, жирные кремы могут спровоцировать появление блеска на лице и прыщей.
Любая косметика, в составе которой есть масла. Дело в том, что масло, взаимодействуя с кожным салом и большим количеством пота, меняет качество поверхности кожи. В результате на лице и теле появляются высыпания, прыщи и черные точки.
Средства, которые содержат ретинол, АНА- и ВНА-кислоты. Да, такая косметика помогает избавляться от пигментных пятен, однако стоит учитывать и ультрафиолетовую агрессию, которую летом очень сложно ограничить. «Всегда есть вероятность того, что вы забудете или не сможете обновить SPF-крем через два часа. Или слой можно случайно смахнуть, убирая волосы от лица», — рассказала эксперт «Газете.Ru».
Если вы все-таки решитесь использовать средства с кислотами, то делать это лучше всего вечером. Иначе есть риск, что солнце травмирует кожу.
Важно: летом также стоит избегать агрессивных пилингов, гоммажей, крупно- и мелкодисперсного скрабирования. Все это приведет к тому, что вы удалите с кожи защитный слой, который оберегает ее от ультрафиолета, пыли и грязи.
«Микротравмы и царапины, которые появляются после скраба и пилинга, способствуют уменьшению кожного иммунитета. Это может привести к появлению диффузных красных пятен, отечности, тусклому серому цвету лица, повышению риска появления дерматитов и микроожогов», — заключил косметолог.
Кстати
Солнцезащитным кремом стоит пользоваться не только летом. Если хотите сохранить красоту, приучите себя наносить его на лицо перед выходом на улицу. Причем регулярно! Если не привить себе эту полезную привычку, о гладкой и красивой коже можно забыть. Еще есть и риск навредить здоровью — например, заработать рак.