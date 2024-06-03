Добьетесь обратного эффекта: косметика, которой нельзя пользоваться летом

Питательные кремы. Они создают дополнительную пленку на поверхности кожи, тем самым блокируя выход кожного сала. В результате кислород плохо поступает в клетки, что приводит к расширению поверхностных капиллярных сосудов и появлению купероза и сосудистой сетки. Более того, жирные кремы могут спровоцировать появление блеска на лице и прыщей.

Любая косметика, в составе которой есть масла. Дело в том, что масло, взаимодействуя с кожным салом и большим количеством пота, меняет качество поверхности кожи. В результате на лице и теле появляются высыпания, прыщи и черные точки.