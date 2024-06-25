Предупреждает косметолог: 8 опасных бьюти-мифов об уходе за лицом

Косметология — это особый раздел медицины, не только наука, но и своего рода искусство. Ведь врачу за счет различных манипуляций и вмешательств надо сохранить пациенту не только здоровье, но и красоту, сияющий, цветущий внешний вид, замедлить процессы старения, насколько это возможно. Но сегодня есть так много различных процедур и средств для домашнего и профессионального ухода, что у многих людей возникает масса вопросов, которые требуют ответов.
Вместе с экспертом Джоном Аёзовым — пластическим хирургом, косметологом, заведующим отделением косметологии клиники «АБИА» — мы попытались разобраться в наиболее популярных заблуждениях об уходе за лицом.
Пластический хирург, косметолог, заведующий отделением косметологии клиники «АБИА»
Ночной уход — миф
Ночной уход за кожей важен не меньше, чем дневной. Основной смысл его — в очищении от загрязнений, остатков макияжа и излишков кожного сала. Как правило, ночной уход состоит из трех этапов:
очищение,
тонизация,
питание.
Жирную кожу не нужно увлажнять
Жирная кожа нуждается в особом внимании и подборе правильных средств по уходу. Чем больше вы сушите кожу, тем активнее работают сальные железы. Происходит гиперкомпенсация: кожа старается выделить для увлажнения еще больше секрета.
Так что увлажняющие средства необходимы в базовом уходе, но главный принцип их выбора — это легкие текстуры, флюиды и сыворотки. И не стоит забывать, что есть специальные линейки для жирной кожи с матирующим эффектом.
С 25 лет надо пользоваться средствами для возрастной кожи
В 25 лет косметологи обычно подбирают уход в зависимости от типа кожи, проблемы и ключевых задач, которые стоят перед нами, но не стоит выбирать anti-age-линейку. Средства, предназначенные для возрастной кожи, имеют совсем иной механизм действия, который вы не оцените в 25-30 лет.
Косметология бессильна, если вам сорок
Косметология бессильна, только когда есть показания к пластической хирургии: жировые грыжи, излишки кожи, опущение тканей и т.д.
Ботокс нужен уже при появлении первых морщинок
Вопрос неоднозначный, все решается строго индивидуально на консультации у косметолога. Однако, если мимика гиперактивна, стоит прибегнуть к ботулинотерапии, чтобы избежать кожных заломов, которые могут быть в спокойном состоянии.
Надо менять средства ухода, чтобы кожа не привыкала
При условии, что наружное средство вам подходит и вы удовлетворены эффектом, то нет смысла менять уходовые средства. Другое дело, если результат перестает вас удовлетворять, тогда стоит совместно со специалистом подобрать наиболее подходящие вам средства.
Проблемы с кожей бывают только из-за плохого ухода
Нередко женщины и мужчины думают, что проблемы кожи возникают из-за пренебрежительного отношения к гигиене и загрязнения пор кожи. Да, часть здравого смысла в этом есть, и полноценная гигиена — это залог сияния и здоровья кожи. Но избыточная гигиена в стремлении достичь идеальной чистоты скорее навредит, нежели поможет.
Кроме того, на внешний вид и состояние кожи ежедневно влияет масса негативных факторов:
нездоровое питание,
стрессы,
качество используемой уходовой и декоративной косметики,
негативные факторы окружающей среды,
гормональный фон и день менструального цикла (если речь о женщине),
особенности соматического здоровья.
Поэтому выглядеть идеально ежедневно практически невозможно. Бывают периоды, когда состояние кожи может временно ухудшиться.
Постоянное умывание в попытках идеально очистить кожу, даже если используются специальные средства, смывает с поверхности естественную гидролипидную пленку, что может провоцировать раздражения, угри, красноту.
Надо выбирать только натуральную косметику
Многие считают, что чем натуральнее состав косметических средств, тем коже будет лучше. Но это неверное утверждение. Прежде всего, стоит уточнить, что все косметические средства, которые продаются в аптеках или магазинах, содержат консерванты, даже если производители заверяют вас в обратном.
Без них продукт испортится буквально за несколько часов и создаст питательную среду для патогенных бактерий. Поэтому совершенно натуральных средств в принципе нет, все они содержат определенный процесс синтетических, но при этом безопасных компонентов.