Предупреждает косметолог: 8 опасных бьюти-мифов об уходе за лицом

Косметология — это особый раздел медицины, не только наука, но и своего рода искусство. Ведь врачу за счет различных манипуляций и вмешательств надо сохранить пациенту не только здоровье, но и красоту, сияющий, цветущий внешний вид, замедлить процессы старения, насколько это возможно. Но сегодня есть так много различных процедур и средств для домашнего и профессионального ухода, что у многих людей возникает масса вопросов, которые требуют ответов.